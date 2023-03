Mientras pedían café y bizcocho de maíz en el restaurante Café Shots Bistro el 19 de mayo e 2021, por debajo de la mesa el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, alegadamente recibía un pago de $5,000 en efectivo, de la mano de Oscar Santamaría.

El entonces contratista municipal -quien se declaró culpable por corrupción- ya cooperaba con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y grabó en video el encuentro, con una cámara oculta.

“Hice pagos ilegales para obtener contratos, para obtener beneficios del municipio de Guaynabo”, afirmó Santamaría, durante su declaración como testigo de la fiscalía federal, este lunes, en el cuarto día de juicio contra el exalcalde de Guaynabo.

En la sala 1 del tribunal federal en Hato Rey, los doce miembros del jurado también pudieron observar el vídeo del cual se desprenden las imágenes previamente publicadas por la fiscalía federal, en las que se observa a Pérez recibir el pago de $5,000 en efectivo, montados en el lujoso vehículo Maserati de Santamaría.

“Agradecido, nos comunicamos”, responde Pérez en el vídeo, al despedirse y bajarse del auto, antes de entrar a la alcaldía de Guaynabo. Pérez presuntamente recibía este tipo de pagos mensualmente, entregados por Santamaría “por debajo de la mesa o en carro”.

El dinero en efectivo, dentro de un sobre blanco, fue contado y entregado por el FBI a Santamaría, quien entonces ya cooperaba con las autoridades federales en la pesquisa por corrupción.

Al ser interrogado por el fiscal federal Nicholas Warren Cannon, Santamaría relató que el 3 de mayo e 2021 recibió una llamada de la abogada federal María Domínguez, quien lo citó con urgencia a su oficina.

“Me dijo que tenía que ir a su oficina de inmediato. Cuando llegué allí fui al salón de conferencias y había dos agentes federales del FBI y tres asistentes de la fiscalía federal. Ellos me dieron una presentación, me mostraron algunas fotos, María me dijo que ellos tenían grabaciones que me conectaban con transacciones ilegales. Vi las fotos y vi que me habían estado siguiendo. Ella (Domínguez) me dijo que tenían todo listo para acusarme”, relató Santamaría.

Las autoridades federales le dieron a Santamaría dos horas para considerar declararse culpable. “Llamé a mi esposa, tuve una reunión con mi esposa. Como tengo seis hijos, decidí bajo la recomendación de mi abogado y mi esposa, declararme culpable”, continuó Santamaría, mientras con una servilleta se secaba lágrimas.

El excontratista también relató de forma detallada cómo se coordinaron y ejecutaron los sobornos en Aguas Buenas, Trujillo Alto y Cataño.

Sobre el esquema orquestado en Cataño con el exalcalde Félix “el Cano” Delgado, Santamaría sostuvo que “Pedro Marrero (vicealcalde) fue quien le enseñó (a Delgado) cómo obtener dinero de los contratos”.

“Pedro Marrero fue el responsable de enseñar a Félix cómo pedir el dinero”, dijo. “Félix Delgado comenzó a ignorarme en algunas reuniones y no contestarme las llamadas. […] Tuve una reunión con él (Delgado), comenzó a llorar y dijo que él no podía vivir con el dinero que ganaba en el municipio y dijo que necesitaba dinero para pagar asuntos de salud de su esposa y su mamá”.

Santamaría relató que le preguntó a Delgado cuánto necesitaba. “Dijo que necesitaba alrededor de dos mil (dólares) por semana. Yo acepté pagar los sobornos, para no perder la relación con él y los contratos en el municipio”, continuó Santamaría.

El excontratista sostuvo, además, que en el pasado había hecho aportaciones de dinero a campañas políticas, pero que esas contribuciones las entregaba a la persona que fungía como tesorero del comité correspondiente. Dijo que no hacía esos donativos a su nombre para evitar que apareciera en coberturas noticiosas.

Santamaría descartó la versión que ha planteado la defensa de Pérez, de que los pagos no eran sobornos y que eran dineros dirigidos a su campaña política como alcalde de Guaynabo.

La jueza Aida Delgado decretó un receso de almuerzo y el testimonio de Santamaría continuaría a partir de la 1:15 de la tarde.

Pendientes a www.elnuevodia.com para una actualización de esta historia.