Era una mañana como cualquier otra, ese sábado 3 de abril del año pasado, cuando Edmil de León García fue a casa de su padre, Edgardo de León, para dejarle a su hija que, en ese entonces, tenía un año de nacida. “Papi, bendición”, habrían sido las últimas palabras que escuchó su progenitor antes de que la asesinaran en el motel Yess, en Carolina.

Edmil era un joven que siempre estaba alegre. Era raro verla triste, recordó su padre. De hecho, esa sonrisa es uno de los atributos que más extraña de su hija. También, añora su comida y el volver a escuchar ese “papi, bendición” que le decía todos los días.

“Es bien complicado, bien difícil. Tratamiento psicológico, con doctores, tratamiento espiritual, con pastor. Esto te cambia toda la vida. Te cambia la manera de comer, de dormir, de vivir todos los días”, sostuvo en las inmediaciones del Tribunal de Carolina.

Edgardo regresó recientemente a Puerto Rico, desde Estados Unidos, para asistir al juicio —que hoy, miércoles, cerró su tercer día— contra Juan Miguel Castillo Martínez y Jacklyn Hiramys Lugo Colón, acusados de asesinar a la joven madre.

El progenitor contó que tras el asesinato de su hija “necesitaba un respiro” de los continuos casos de asesinatos de mujeres que se registraban en el país.

“Empezaron a haber muchos feminicidios y los cogía personal. Los lloraba. Era como si fuera mi hija una y otra vez”, contó.

“Me he dado cuenta de que la isla está enferma, que la sociedad de la isla está enferma. Hay mucho hombre enfermo mentalmente y, obviamente, se desquitan con su pareja”, añadió.

Él no ha sido el único perjudicado. Para toda la familia ha sido “muy traumático, exageradamente traumático”. Uno de los que más habría sufrido fue Ricardo de León Álvarez, abuelo de Edmil.

“Mi hija era todo para mi papá. Lo llevaba a los médicos, le cocinaba. Estaba al tanto de mi papá todos los días. A él fue la persona que más difícil se me hizo darle la noticia (del asesinato de Edmil)”, mencionó Edgardo.

Desde ese 3 de abril, De León Álvarez fue desmejorando emocionalmente, apuntó su hijo. Pasó de ser un hombre alegre a estar contemplativo la mayoría del tiempo.

“Dos veces lo llevé al cementerio para que visitara la tumba de mi hija y no llegaba, se desplomaba antes de llegar. Mi papá no lo pudo superar y fue para atrás y para atrás”, reconoció.

De León Álvarez falleció durante la noche del pasado 9 de enero. Horas antes, había hablado con su hijo y le contó que se compraría dos pinchos porque tenía hambre. Edgardo resaltó que su padre se encontraba bien de salud.

“Sufrió la muerte de su primera nieta, la nieta que él amaba, la nieta que se encargó de él, la nieta que estuvo con él mano a mano todo el tiempo. Se la arrancaron de raíz y él no pudo aguantar eso. Falleció de tristeza, no de enfermedad”, aseguró.

“Este caso, además de mi hija, se llevó a mi papá, quien murió de tristeza. Es un dolor muy grande. Estoy sufriendo esas dos grandes pérdidas”, añadió.

Se alarga el juicio

El proceso judicial contra Castillo Martínez y Lugo Colón ha sido uno lento. La selección del jurado inició en noviembre del año pasado y este miércoles se cerró el tercer día de juicio por cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

En el estrado estuvo como testigo Jean Marie Velázquez Claudio, la investigadora forense del Instituto de Ciencias Forense que atendió la escena en el motel Yess, donde Edmil trabajaba.

La experta testificó ante el juez Francisco Borelli Irizarry que el cuerpo de la occisa “presentaba dos perforaciones, una en el pecho y otra en la espalda”. Además, dijo que esa noche recuperó solo un proyectil de bala disparado que encontró en el lado puesto de las oficinas, a más de 40 pies de distancia.

Según las autoridades, Castillo Martínez y Lugo Colón llegaron hasta las oficinas del hotel tras haber discutido con De León García, quien minutos antes había ido a la cabaña 32 para informarle a la pareja que el tiempo por el que habían pagado culminó. Allí, se habría suscitado otro encontronazo.

De acuerdo con las imágenes grabadas, Castillo Martínez se bajó del vehículo con una pistola en mano y le propinó un golpe en el rostro a la víctima. De León García intentó defenderse, pero Castillo Martínez le propinó un disparó que le provocó la muerte.

La bala habría entrado por el pecho de De León García y salido por su espalda.

En el contrainterrogatorio, el abogado de Castillo Martínez, Johnny García Tirado, cuestionó a Velázquez Claudio sobre el por qué no habría radicado la solicitud de análisis de la prueba recabada hasta el 5 de abril.

“Son dos días. Hay un lapso de tiempo significativo”, dijo en sala.

El abogado de Lugo Colón, Alejandro Sanfeliú Vera, no realizó preguntas. El licenciado se enfrenta a un proceso por desacato, luego que ayer el juez interrumpiera el juicio y emitiera una orden de arresto en su contra, con una fianza de $500, por no comparecer a la continuación de los procesos de su representada.

Por esta razón y otras “dilaciones innecesarias”, Borelli Irizarry extendió las fechas separadas para el juicio hasta el 27 de mayo.

“Me molesto con el sistema”

Por protocolos para evitar la propagación del COVID-19, el jurado está distribuido por los banquillos de la sala para salvaguardar las distancias requeridas. Por eso, la prensa, familiares y asistentes al juicio deben observar los procesos desde otra sala. Este miércoles, como en días anteriores, no hubo asistentes, salvo Edgardo de León.

“Judicialmente, ha sido bien lento. Por una parte, lo entiendo porque cayó con la pandemia y los protocolos lo han hecho lento. Pero el sistema judicial es muy lento y eso es malo porque, entonces, la gente olvida. Y nosotros lo sufrimos. Eso, por un lado, te traumatiza un poco”, comentó el progenitor.

No obstante, se mostró confiado y tranquilo con la labor que han realizado los fiscales José Villamarzo, Mario Rivera Géigel y Tania Salas de Jesús.

“Los siento bien preparados, sólidos, con muchos deseos y ganas de hacerle justicia a mi hija. Por ese lado, me dan tranquilidad porque, aunque nada me la va a devolver, sé que hay personas que quieren que este caso salga positivo para mi hija”, dijo.

Edgardo reconoció que el proceso le ha afectado y que todavía siente rabia al ver los acusados de asesinar a su hija. Hoy, ambos llegaron a sala vestidos de negro, bien arreglados y con un aspecto distinto a como se percibían físicamente al momento de ser arrestado y fichados por las autoridades.

“Son escorias de la vida, que se dedicaban a hacer delincuencias en la calle, bregar con narcotráfico, asesinar personas, no daban nada positivo a la vida ni a la humanidad. Le quitan la vida a mi hija y el sistema los mantiene a ellos saludables, limpios, gorditos y eran unos criminales. Entonces, mi hija, que dio lo mejor de sí para graduarse de la universidad, ser una profesional, ser una excelente hija, excelente madre, ¿y no tenerla viva? Es como una balanza que se inclina más hacia los malos y mi hija es como que no tiene valor. Entonces, me molesto con el sistema. El sistema los tiene a ellos bien chévere, bien saludables, y mi hija no tiene vida. Eso es lo que me frustra todo esto”, esbozó.

Edmil se graduó como técnica de farmacia de la Universidad Ana G. Méndez en Carolina. Su padre rememoró orgulloso que, en su clase graduanda, estuvo entre las estudiantes con mejor promedio. No había podido ejercer porque necesitaba operarse de la vista. Ya tenía cita para mayo del año pasado, un mes después de su asesinato.

Su hija lo era todo para ella. Pensaba en la pequeña las 24 horas del día, según Edgardo. Quería echarla hacia adelante.

“Teníamos planes de viajar, llevar a la nena a Disney. Teníamos muchos planes como papá, hija y abuelo. Planes tronchados”, lamentó.