Padre e hijo enfrentan cargos tras disparar contra casa de un familiar en Adjuntas

La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, halló causa para arresto contra un padre e hijo tras presuntamente disparar contra la residencia de un familiar en Adjuntas.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, los hechos ocurrieron el 15 de enero del 2026, en la carretera 523, kilómetro 5.7, del barrio Vegas Abajo.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los imputados —Kevin J. Irizarry Rivera, de 24 años, y Ángel L. Irizarry Maldonado, de 57— transitaban por el lugar en un vehículo todoterreno cuando, presuntamente, Irizarry Rivera, quien posee licencia para portar armas de fuego, realizó varios disparos contra la residencia de su tío.

Tras el incidente, tanto el padre como el hijo fuero detenidos por agentes y se les ocuparon dos armas de fuego.

Por estos hechos, el fiscal José Rodríguez Quiles formuló contra los imputados cargos por tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas.

Luego de evaluar la prueba desfilada en sala, Banuchi Ramos halló causa para arresto y fijó una fianza de $30,000 a Irizarry Rivera. Mientras, a Irizarry Maldonado le fijó ua fianza de $10,000.