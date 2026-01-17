Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Padre e hijo enfrentan cargos tras disparar contra casa de un familiar en Adjuntas

Los hechos ocurrieron el 15 de enero en el barrio Vegas Abajo

17 de enero de 2026 - 3:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ambos imputados prestaron el monto, por lo que quedaron en libertad hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 30 de enero. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, halló causa para arresto contra un padre e hijo tras presuntamente disparar contra la residencia de un familiar en Adjuntas.

RELACIONADAS

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, los hechos ocurrieron el 15 de enero del 2026, en la carretera 523, kilómetro 5.7, del barrio Vegas Abajo.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los imputados —Kevin J. Irizarry Rivera, de 24 años, y Ángel L. Irizarry Maldonado, de 57— transitaban por el lugar en un vehículo todoterreno cuando, presuntamente, Irizarry Rivera, quien posee licencia para portar armas de fuego, realizó varios disparos contra la residencia de su tío.

Tras el incidente, tanto el padre como el hijo fuero detenidos por agentes y se les ocuparon dos armas de fuego.

Por estos hechos, el fiscal José Rodríguez Quiles formuló contra los imputados cargos por tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas.

Luego de evaluar la prueba desfilada en sala, Banuchi Ramos halló causa para arresto y fijó una fianza de $30,000 a Irizarry Rivera. Mientras, a Irizarry Maldonado le fijó ua fianza de $10,000.

Ambos imputados prestaron el monto, por lo que quedaron en libertad hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 30 de enero.

Tags
Breaking NewsLey de ArmasAdjuntasPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 17 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: