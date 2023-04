El juicio contra Keishla Pérez Bigio y William Avilés González, acusados por su presunta participación en el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero, continuará el 15 de mayo, desde las 9:30 a.m., luego que la jueza Mariela Miranda Recio acogió una solicitud de los abogados de defensa de Pérez Bigio de tiempo adicional para recurrir al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Los abogados Jesús Miranda Díaz, Carlos Beltrán Meléndez, Carlos Ramos Pantojas y Marcelino Ruiz Corujo acudirán al Supremo luego que el Tribunal de Apelaciones denegó hoy, miércoles, un recurso de certiorari para que el foro revisara la decisión de Miranda Recio de declarar a Luis Enrique González Martínez como un testigo no disponible y de permitir que su testimonio en la etapa de vista preliminar se presente en el juicio.

El letrado Edwin Castro Fontánez, representante legal de Avilés González, también radicó un recurso de certiorari a nombre de su cliente del que, de momento, el Apelativo no se había expresado.

La controversia sobre el testimonio de González Martínez surgió luego que, la semana pasada, el hombre se negó a declarar en el juicio contra Pérez Bigio y Avilés González. Miranda Recio recibió una solicitud de declaración de testigo “no disponible” de parte de los fiscales Iván Rivera Labrador, Carmen Iris Ortiz y Gracelis Vega Bermúdez durante la vista del 17 de abril luego que González Martínez contestó las preguntas del Ministerio Público con “no recuerdo” o “no voy a contestar”.

Un testigo “no disponible” es una persona que insiste en no declarar en relación al objeto u asunto de su declaración, o que testifica que no puede recordar los hechos del asunto u objeto de su declaración.

González Martínez alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Bayamón mediante el cual cooperaría en el caso contra Pérez Bigio y Aviles González, a cambio de una reducción en su sentencia. En la vista preliminar, González Martínez admitió que asesinó a Padilla Romero, con la ayuda de Avilés González, tras ser contratado por Pérez Bigio para llevar a cabo el crimen.

No obstante, González Martínez, quien enfrenta un juicio separado por la muerte de Padilla Romero, optó por no seguir el acuerdo con la Fiscalía, razón por la que se solicitó que fuese declarado un testigo no disponible y que se admitiera como evidencia la grabación de su testimonio en la etapa de vista preliminar.

En su resolución de 10 páginas sobre el recurso radicado por los abogados de Pérez Bigio, el panel de tres jueces emitió un “no ha lugar” a la moción urgente en auxilio de jurisdicción en la que se pidió la paralización del juicio, al tiempo que denegó el recurso de certiorari.

El panel argumentó que sí bien le asiste, a una persona acusada, el derecho de confrontar a un testigo y su declaración mediante el proceso de contrainterrogatorio, también son aceptadas ciertas excepciones que incluyen el que un testigo sea declarado “no disponible”

“La controversia que tenemos hoy ante nosotros surgió como consecuencia de la negativa del testigo de cargo y coacusado González Martínez de declarar durante el juicio en su fondo de la peticionaria (Pérez Bigio). Al examinar el interrogatorio efectuado por el Ministerio Público, concluimos que este sentó apropiadamente las bases para poder considerar al testigo como uno no disponible una vez decidió no declarar. Ante este escenario, el tribunal fue cauteloso y decidio intervenir con el testigo para auscultar las razones por las que no quería testificar”, lee la resolución.

“De hecho, la jueza (Miranda Recio) le explicó a González Martínez los derechos que como acusado y testigo le asistían, a lo cual este reconocio haber entendido y no tener duda sobre el proceso. Así las cosas, concluimos que el foro (tribunal de primera instancia) no abusó de su discreción al dictar la resolución recurrida, por lo que no intervendremos con esta. Por tanto, somos del criterio que, mediante la presentación en el juicio en su fondo de la regrabación del testimonio anterior del testigo no disponible, no se le quebranta a la peticionaria su derecho a la confrontación”, subrayó el panel.

Miranda Recio inició los trabajos a las 2:00 de la tarde y confirmó a la partes que fue notificada, en la mañana de hoy, miércoles, sobre la radicación de uno de los recursos de certiorari, por los abogados de Pérez Bigio. En sala fue notificada por Castro Fontánez, que también radicó un recurso a nombre de su cliente Avilés González.

Cuando Miranda Recio se inclinaba a emitir un receso para darle tiempo al Tribunal Apelativo de informar su posición en cuanto al pedido de paralización, recibió una llamada de la secretaria del foro indicando que declararon “no ha lugar” la solicitud de paralizar radicada por los abogados de Pérez Bigio. Unos minutos después, recibió una segunda llamada indicándole que el Apelativo también declaró “no ha lugar” el pedido de paralización sometido por la defensa de Avilés González.

“Sinceramente, pensaba que el Apelativo ordenaría la paralización del juicio hasta resolver los recursos de certiorari. Es lo que yo hubiese hecho, pero no fue así, por lo que tendremos que continuar con el juicio”, sostuvo Miranda Recio en sala.

Al ser abordado por Miranda Recio en cuanto a lo que presentarían en el día de hoy, Rivera Labrador contestó que presentarían la grabación del testimonio prestado por Luis Enrique González Martínez en la etapa de vista preliminar.

Esto provocó argumentos de los abogados de defensa que entendían que la grabación no debía ser presentada hasta tanto el Apelativo no emitiera una resolución en cuanto a los recursos de certiorari y que, en cambio, se llamaran otros testigos.

Además, mostraron reparos en permitir que se escuchara en sala la grabación de González Martínez y ofrecieron, como alternativa, presentar a Miranda Recio una transcripción (que ya está preparada) del testimonio del testigo para que la jueza determinara qué partes admitir para el récord y cuáles no, si alguna.

Tras un receso de unos 40 minutos en los que Miranda Recio imprimió la resolución del Apelativo sobre el recurso de certiorari de Pérez Bigio y entregó las copias a las partes, se retomó la vista. Beltrán Meléndez solicitó posponer la continuación del juicio hasta el 15 de mayo para tener tiempo de acudir al Supremo. Los abogados, además, solicitaron al Ministerio Público una copia de la grabación del testimonio de González Martínez para compararla con la copia que ellos poseen.

Miranda Recio preguntó al Ministerio Público si tenían alguna objeción en derecho a que se pospusiera el juicio, a lo que contestaron que estaban listos para continuar, puesto que el Apelativo denegó el recurso de certiorari de Pérez Bigio y que tampoco dio paso a la paralización del juicio.

“Estoy consciente de la importancia de la etapa del juicio en la que nos encontramos”, resaltó Miranda Recio.

Una vez escuchó la posición del Ministerio Público, ordenó la continuación del juicio para las 9:30 a.m. del 15 de mayo, cuando comenzarán a escuchar la grabación del testimonio de González Martínez dependiendo de cualquier resolución que emita el Supremo.