El Tribunal de Caguas asignó un abogado de oficio para Wilbert Spencer Frotman, un hombre que enfrenta cargos por presuntamente timar a varias personas con esperanzas de viajar a África, luego de que este llegara al primer día de su vista preliminar el martes sin un representante legal.

Aunque se esperaba que el proceso judicial comenzara hoy con la juramentación de los testigos del Ministerio Público, Spencer Frotman alegó que no tenía la capacidad económica para costear los servicios de un abogado que lo representara ante el tribunal.

Durante la vista, la jueza Mibari Rivera Sanfiorenzo le cuestionó al imputado por qué no podía costear los servicios de un abogado y este dijo que, al momento, no tiene ingresos debido a que no está trabajando por encontrarse sumariado.

A esto, la juez preguntó por qué no solicitó un representante legal por parte de la Sociedad para Asistencia Legal, a lo que el imputado respondió que “me denegaron la solicitud”.

PUBLICIDAD

No obstante, su versión contrastó con lo que dijo el fiscal Francisco González Muñiz, quien aseguró que el acusado sí tiene la capacidad de costear los servicios de un abogado puesto que mantiene tres negocios, uno de ellos siendo Pa’l Viaje, la empresa con la que presuntamente llevó a cabo su timo. A esto, la jueza respondió que “uno puede tener tres compañías, pero no hacer dinero en ninguna de ellas”.

La togada, además, indagó sobre los ingresos y deudas vigentes del imputado, a lo que este confirmó que mantenía una hipoteca de una residencia en San Lorenzo, por la que pagaba unos $1,139, “pero está atrasado desde al menos el 1 de octubre cuando dejé de trabajar”. También indicó que tiene una obligación de pensión alimentaria de $500 mensuales por dos hijos, la cual no ha podido pagar desde julio.

“Yo trabajo por servicios profesionales y no he estado trabajando para generar ingresos”, afirmó Spencer Frotman a la jueza, añadiendo que, más allá de su labor como un presunto vendedor de paquetes de viaje, también se dedicaba a vender sistemas de agua y placas solares con la empresa Planet Solar.

Tras asignarle al licenciado Rafael Núñez Alvarado como abogado de oficio para que lo represente durante el transcurso del proceso judicial, la jueza Rivera Sanfiorenzo citó, nuevamente, al acusado para una vista de status el 17 de noviembre y repautó la vista preliminar para el 21 de noviembre.

En la sala 202 del Tribunal de Caguas se encontraban dos de las presuntas víctimas de Spencer Frotman.

PUBLICIDAD

Los hechos que se le imputan se remontan a principios de este año, y fueron revelados por este diario en julio. En ese momento, varios viajeros narraron que pagaron, en conjunto, $40,000 para ir de vacaciones a África. Sin embargo, el hombre canceló el viaje aludiendo a razones personales y, supuestamente, se comprometió a devolver el dinero en un plazo de 30 días, que se cumplió el 7 de abril, pero los perjudicados no recibieron el dinero de vuelta.

Asimismo, este diario detalló que Spencer Frotman se acogió al Capítulo 13 de la Ley federal de Quiebras el 9 de septiembre de 2022, fecha que coincide con los primeros pagos que realizaron algunos de los perjudicados para reservar su paquete vacacional.

Entre los cargos criminales que enfrenta el hombre, que fue capturado por las autoridades en la República Dominicana y, posteriormente, extraditado a Puerto Rico, figuran imputaciones de fraude, apropiación ilegal y explotación financiera a envejecientes.