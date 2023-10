El Departamento de Justicia presentó cargos este jueves contra un hombre que presuntamente realizó miles de llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El hombre de 35 años de edad fue citado al Tribunal de San Juan para la vista de radicación de cargos por parte de la División de Crímenes Cibernéticos de Justicia estatal.

La fiscal Naydik Ramos Montesinos explicó que el cargo consiste en una alegada violación al artículo 239 del Código Penal, que penaliza como delito menos grave hacer un aviso o alarma falsa al 9-1-1.

Explicó que, en total, someterá “siete denuncias” contra el hombre que, presuntamente, realizó “sobre 20,000 llamadas en 10 meses”.

Señaló que la persona fue identificada mediante una ronda de identificación de voz que se hizo con personal del 9-1-1 que atendió algunas de las llamadas.

En la vista estuvo presente el comisionado del 9-1-1, Manuel González, quien indicó que es la primera vez que se radica un caso como este y habló de las dificultades que crearon las llamadas.

“Se hace por la cantidad de llamadas. Fueron como 20,000 y estaban creando un problema en el sistema. Llegó un momento en que teníamos miedo que ocupara todas las líneas y las personas (con emergencias reales) no pudieran usarlas”, expuso González.

El funcionario resaltó que las llamadas iniciaron el año pasado, pero no se percataban porque contestaban distintos comunicadores, hasta que comenzaron a ver que se repetía el número.

“Llegó un momento que ocupó hasta cinco líneas (a la misma vez)”, destacó.

Por su parte, el licenciado Roberto Padua, abogado de la defensa, adelantó que se allanarán a la determinación de causa para el arresto y luego solicitarán que sea evaluado sicológicamente para determinar si es apto para ser procesado.

“Vamos a radicar una moción al amparo de la regla 240 para determinar si es procesable o no”, dijo Padua, quien dijo que sobre ese aspecto tiene “una evidencia y vamos a solicitar otra para que el tribunal emita la orden correspondiente”.

Agregó que, “cada vez que lo entrevisté y estuvimos hablando, sí es, para mí, una persona que no cumple con ser procesable, pero eso no lo dicto yo, sino (que) el Estado lo evaluará, presentará un informe y se discutirá en una vista anterior a la vista preliminar”.

“Él no sabe a lo que se está enfrentando. No está entendiendo el proceso”, abundó. “Vive en condiciones infrahumanas. Alguien se está haciendo cargo de él para cumplir con todo. No tiene intención de evadir el proceso, aunque no lo comprende. Vive en el residencial Carioca en Guayama. Es un personaje en Guayama. Cuando hablan de ‘Carlitos’, lo encuentras en un puesto de gasolina del área”.

La residencia del hombre fue allanada el pasado 7 de septiembre. Durante el allanamiento, en el edificio E-17 del residencial San Antonio Carioca de Guayama, se ocuparon celulares, computadoras, discos duros, documentos y “todo aquel equipo capaz de comunicarse al Servicio de Emergencias 9-1-1″, lee el reporte del Negociado de la Policía.

La intervención fue dirigida por la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas en unión con agentes de la Policía de Guayama.