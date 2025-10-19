Radican 10 cargos contra sospechoso de asesinato frente a cafetería en Bayamón

El Tribunal de Bayamón encontró causa para el arresto de un hombre por un asesinato, reportado el viernes, en ese municipio.

En comunicado de prensa, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, identificó al imputado como Alex Antonio Santiago Malavé.

De la investigación realizada por la agente de la Policía de Puerto Rico, Nicole Díaz Hernández, se desprende que, aproximadamente a las 5:44 a.m. del 17 de octubre, José R. Ramos Santiago, de 56 años, se encontraba en una cafetería ubicada en la PR-174 cuando dos individuos a bordo de un vehículo compacto color azul llegaron al lugar.

“Ambos portaban armas de fuego y realizaron múltiples disparos dirigidos al perjudicado, provocándole heridas de bala en varias partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte en el acto”, indica el comunicado.

Agregó que el fiscal Fernando Quintero radicó diez cargos graves y uno menos grave por delitos de asesinato, tentativa de asesinato, daños, violaciones a la ley de armas, disparar en un lugar público y destrucción de prueba.

El caso fue llevado ante el juez Juan Portell Maldonado. Tras evaluar la prueba, determinó causa probable para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $750,000. Al no ser prestada, el imputado fue fichado e ingresado a prisión hasta la vista preliminar.

Justicia expuso que, como parte de los hechos, las autoridades también investigan a un individuo herido de bala que llegó al Centro Médico de Río Piedras, transportado por otro sujeto en un vehículo compacto color azul, que presentaba impactos de bala.