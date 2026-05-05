Radican cargos contra madre imputada de apuñalar a su hijo de 7 años en Barranquitas

La jueza Jenny Malavé, del Tribunal de Aibonito, halló este martes causa para arresto contra la madre de un niño de 7 años que enfrenta cargos por presuntamente apuñalarlo en la madrugada del lunes en una residencia de la urbanización Jardines, en Barranquitas.

Durante la vista de determinación de causa (Regla 6), el togado evaluó la prueba presentada por los fiscales Juan Santos Santiago y Ámbar Ramos Ortiz contra Meliceli Ortiz Vázquez.

La imputada enfrenta dos cargos por tentativa de asesinato, dos cargos por violación a la Ley de Armas y un cargo por violación a la Ley 53-2023, conocida como la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y. Protección de los Menores.

Trasfondo del caso

Según el informe preliminar de la Policía, la agresión grave se reportó a las 2:12 a.m. del lunes, cuando la imputada pernoctaba en la residencia de una de sus hermanas mientras se tramitaba una orden para su ingreso involuntario a una institución psiquiátrica.

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Tras el incidente, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un incidente en el que un menor de 7 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca, por lo que agentes se movilizaron a la escena.

En consecuencia, el menor fue transportado a una institución hospitalaria en condición crítica, mientras que la mujer fue puesta bajo arresto. Posteriormente, la Uniformada confirmó que la madre del menor fue trasladada hasta la Comandancia de Aibonito.

En relación a estos hechos, el coronel Manuel de Jesús Treskow, superintendente Auxiliar de Investigaciones Especiales de la Policía, indicó a El Nuevo Día que, en horas de la madrugada del lunes, “la hermana se percata de los gritos del menor y levanta a su esposo”.

“Cuando tocan la puerta y logran abrirla, ven que su hermana tiene un cuchillo en la mano”, relató de Jesús Treskow, quien añadió que, en ese momento, la mujer también notó que su hermana tenía sangre en sus manos y, entonces, vio al niño herido en el cuarto.

Posteriormente, según Jesús Treskow, la mujer “agrede a su hermana en dos ocasiones” con un cuchillo de cocina y “le causa dos heridas, una en la mano y otra el costado”. “El esposo logra neutralizar a la dama. Se comunican con la Policía de Barranquitas”, abundó.

Como presunta arma, de Jesús Treskow dijo que en la escena ocuparon un cuchillo de cocina y que el niño tenía “varias” heridas en diferentes partes del cuerpo. Versiones preliminares que investiga la Policía indican que el menor habría recibido sobre 30 heridas.

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Acudió a un cuartel

El oficial explicó que la madre del menor se presentó el pasado sábado, 2 de mayo, al cuartel de Barranquitas y manifestó que era “perseguida por personas”.

Ante esta manifestación, agregó, que la supervisora del cuartel se percató de que la mujer “no se encontraba bien de sus facultades”, por lo que “hizo gestiones con el Departamento de la Familia”, agencia que, a su vez, se comunicó con una de las hermanas de la mujer.

Como consecuencia, la mujer y el niño se trasladaron a la residencia de su hermana, quien también “se percató del comportamiento errático” y tenía planificado solicitar un ingreso involuntario a una institución psiquiátrica, indicó a este medio de Jesús Treskow.

El ingreso involuntario en Puerto Rico, a menudo relacionado con la Ley 408 de Salud Mental, es un procedimiento judicial y médico para internar a una persona en una institución psiquiátrica sin su consentimiento, cuando representa un riesgo grave.

En declaraciones a la prensa en la Fiscalía de Aibonito, otra hermana de la detenida, Marizeli Ortiz, indicó que la madre del niño “emocionalmente no estaba bien. Ella lo dejó saber”. “La policía siempre la dejaba por loca. Llevaba bastante meses así”, mencionó Ortiz.

“Siempre estábamos ahí para ayudarla. Siempre íbamos a buscarle ayuda, ella (decía) ‘yo estoy bien, estoy bien’, pero llamaba a la Policía y lo mismo”, detalló Ortiz, quien negó que en el pasado hubiera ocurrido algún incidente violento con ella.

Asimismo, dijo estar sorprendida por el incidente asegurando que la detenida siempre había tenido una relación de madre “súper” con el niño. En cambio, cuando le preguntaron por el padre, señaló que “no se preocupa por el bebé, para nada”. Destacó que su hermana lo criaba “solita, sin ayuda de nadie”.

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