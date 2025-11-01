Radicarán cargos contra joven que llegó a la Comandancia de Mayagüez con su pareja baleada

La Fiscalía de Mayagüez, en coordinación con la Policía de Puerto Rico, formulará cargos contra el joven que, en la mañana del viernes, llegó hasta la Comandancia con el cuerpo baleado de su pareja, en un caso que es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

La información fue confirmada este sábado a El Nuevo Día por el inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, quien añadió que el joven de 18 años “se amparó en su derecho a no decir nada más” ante las autoridades.

Actualmente, se desconoce cuáles serán los cargos que estarán formulando en contra del joven, residente del pueblo de Mayagüez. Hasta el momento, el arma homicida no ha aparecido, confirmó González.

No obstante, la formulación de cargos, por parte de la fiscal Maileen Ramos Rivera, estaría ocurriendo en cualquier momento de la tarde de este sábado.

El caso se reportó a las 5:00 a.m. del viernes, cuando el joven -que permanece arrestado y ofreció versiones contradictorias a la Policía- llegó al estacionamiento de la comandancia e informó al oficial que su pareja tenía una herida de bala en la cabeza.

La víctima fue identificada como Glerys Marie del Valle Valentín, de 22 años y residente de Las Marías, que falleció en el interior de un vehículo Hyundai Elantra, color gris, del año 2019, que ha sido ocupado por las autoridades para propósitos de la investigación.

En entrevista con El Nuevo Día, el capitán Carlos Candelario, subdirector del CIC de Mayagüez, señaló el viernes que, de manera preliminar, el joven alegó que el arma de fuego, para la cual no contaba con licencia de portación, se disparó.

“Un joven llega aquí a la comandancia, se baja del vehículo y le informa al retén que se encontraba con su pareja en el vehículo, que él estaba portando un arma de fuego de manera ilegal y que hubo una situación en el vehículo donde el arma se le disparó y que alcanzó mortalmente a la víctima”, dijo Candelario.

“Cuando los agentes le preguntaron por el arma, él dijo que había dispuesto de ella, que la había botado, fueron las palabras que utilizó”, indicó.

“(El joven) alega que estaban compartiendo en el área del pueblo de Mayagüez... Eventualmente, se estará verificando. De acuerdo a lo que él nos informe, se pasará al lugar y se verificarán las cámaras de vigilancia. Si hay alguna, se recopilará ese pietaje fílmico”, agregó Candelario a este medio.

El joven -quien no tenía expediente criminal- dijo a la Policía que llevaba poco tiempo de relación con la víctima, quien era hija de un oficial de la Uniformada. De igual forma, la madrastra, presuntamente, labora en la Unidad de Prensa de la Comandancia, supo este medio.