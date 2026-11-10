Renuncia a vista preliminar madre imputada de apuñalar a su hijo de siete años en Barranquitas

Meliceli Ortiz Vázquez, acusada de herir en múltiples ocasiones con un arma blanca a su hijo de siete años y a su hermana durante un incidente registrado el 4 de mayo en una residencia en el municipio de Barranquitas, renunció a la etapa de vista preliminar en el Tribunal de Aibonito.

Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), que precisó, además, que ante esta notificación formal, se señaló para el próximo lunes, 30 de noviembre, a las 9:00 a.m., la vista de lectura de acusación en el caso.

La información trascendió durante una conferencia sobre el estado del caso celebrada a las 9:00 a.m. de este martes en la sala 4 del Centro Judicial de Aibonito, ante la jueza Carol M. Ortiz Rivera.

Aunque la renuncia a esta etapa suele estar relacionada con procesos de negociación entre las partes, no se ha confirmado que ese sea el escenario en este caso. Además, al momento de la revisión, el expediente judicial no reflejó ninguna anotación que hiciera referencia a este aspecto.

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Trasfondo del caso

Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes, 4 de mayo, cuando Ortiz Vázquez, de 41 años, presuntamente hirió en múltiples ocasiones a su hijo con un arma blanca en la residencia ubicada en la urbanización Jardines, en Barranquitas, informó la Policía.

Además, Ortiz Vázquez supuestamente hirió con un cuchillo a su hermana, de 44 años, en cuya residencia ocurrieron los hechos, según detalló la Uniformada. De acuerdo con el reporte inicial, la mujer y su hijo pernoctaban en la vivienda al momento del incidente.

Tras la agresión, el niño fue transportado al Centro Médico en Río Piedras, mientras que la hermana de Ortiz Vázquez fue atendida en el hospital Menonita de Aibonito. Ambas víctimas se recuperaron de las heridas, confirmó la Policía.

Un día después de la agresión grave, el 5 de mayo, el Departamento de Justicia formuló cinco cargos contra Ortiz Vázquez, informó la secretaria Lourdes L. Gómez Torres. El caso está a cargo de los fiscales Juan Santos Santiago y Ámbar Ramos Ortiz.

Los fiscales formularon dos cargos por tentativa de asesinato, dos cargos por violación a la Ley de Armas y un cargo por violación a la Ley 57-2023 para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar.