Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
10 de noviembre de 2026
87°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Renuncia a vista preliminar madre imputada de apuñalar a su hijo de siete años en Barranquitas

Meliceli Ortíz Vázquez también enfrenta cargos por herir a su hermana durante el incidente registrado el 4 de mayo

10 de noviembre de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La demanda fue presentada en un tribunal federal en el distrito del este de Pensilvania. (Shutterstock)
La vista de estatus estaba pautada para las 9:00 a.m. de este martes.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Meliceli Ortiz Vázquez, acusada de herir en múltiples ocasiones con un arma blanca a su hijo de siete años y a su hermana durante un incidente registrado el 4 de mayo en una residencia en el municipio de Barranquitas, renunció a la etapa de vista preliminar en el Tribunal de Aibonito.

RELACIONADAS

Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), que precisó, además, que ante esta notificación formal, se señaló para el próximo lunes, 30 de noviembre, a las 9:00 a.m., la vista de lectura de acusación en el caso.

La información trascendió durante una conferencia sobre el estado del caso celebrada a las 9:00 a.m. de este martes en la sala 4 del Centro Judicial de Aibonito, ante la jueza Carol M. Ortiz Rivera.

Aunque la renuncia a esta etapa suele estar relacionada con procesos de negociación entre las partes, no se ha confirmado que ese sea el escenario en este caso. Además, al momento de la revisión, el expediente judicial no reflejó ninguna anotación que hiciera referencia a este aspecto.

Trasfondo del caso

Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes, 4 de mayo, cuando Ortiz Vázquez, de 41 años, presuntamente hirió en múltiples ocasiones a su hijo con un arma blanca en la residencia ubicada en la urbanización Jardines, en Barranquitas, informó la Policía.

Además, Ortiz Vázquez supuestamente hirió con un cuchillo a su hermana, de 44 años, en cuya residencia ocurrieron los hechos, según detalló la Uniformada. De acuerdo con el reporte inicial, la mujer y su hijo pernoctaban en la vivienda al momento del incidente.

Tras la agresión, el niño fue transportado al Centro Médico en Río Piedras, mientras que la hermana de Ortiz Vázquez fue atendida en el hospital Menonita de Aibonito. Ambas víctimas se recuperaron de las heridas, confirmó la Policía.

Un día después de la agresión grave, el 5 de mayo, el Departamento de Justicia formuló cinco cargos contra Ortiz Vázquez, informó la secretaria Lourdes L. Gómez Torres. El caso está a cargo de los fiscales Juan Santos Santiago y Ámbar Ramos Ortiz.

Los fiscales formularon dos cargos por tentativa de asesinato, dos cargos por violación a la Ley de Armas y un cargo por violación a la Ley 57-2023 para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar.

Tras escuchar la prueba que surgió de la investigación realizada por la agente Elizabeth Alvarado Morales, la jueza Jenny Malavé, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto y fijó una fianza de $500,000, que no prestó, por lo que fue ingresada en una institución penal.

Tags
Breaking NewsTribunalesAibonitoDepartamento de JusticiaBarranquitasAgresionesMenores de edadHospital Menonita
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: