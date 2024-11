Sentencian a 31 años de cárcel federal a principal acusado por caso de El Hipopótamo

Tres años después del crimen, Geofley Jomar Pérez fue sentenciado este miércoles a 31 años y nueve meses de cárcel federal por el asesinato del adolescente Jesús Francisco Pérez y el secuestro de tres personas, en octubre de 2021, en el restaurante El Hipopótamo, en Río Piedras.

La condena de 381 meses de reclusión y cinco años de libertad supervisada fue dictada por el juez Pedro Delgado durante una audiencia en el Tribunal Federal en Hato Rey. El acusado estuvo representado por la licenciada Anita Hill Adames, mientras que el Ministerio Público contó con la fiscal Linet Suárez.

Como es usual en estos casos, el juez escuchó expresiones de familiares para que se tomen en consideración al momento de dictar la condena.

“De verdad que eres un gran peligro”, manifestó Jenny Francisco, hermana del adolescente.

“Destruiste a nuestra familia. Jamás volveremos a ser igual. Falta uno en la mesa de mi casa”, agregó en medio del llanto.

Por su parte, la madre del joven, Madeline Pérez, miró fijamente al convicto y expresó: “Vengo para decirte que me destruiste la vida por completo. ¡Me arrebataste a la persona que más amaba en mi vida! ¿Por qué no lo llevaste a un hospital? No pensaste que le arrebataste la vida a un niño, ¡a un niño!”

“Nosotros estamos destruidos completamente. Este día 28 (de noviembre) cumplía 18 años y no le podré celebrar el cumpleaños”, agregó, antes de sentarse para recuperar el aliento y bajar del estrado.

A su vez, el padre Denis Lao Francisco Santos pidió al juez que los acusados “sean sentencaidos por el restos de sus vidas en prisión”.

Asimismo, el juez recibió una declaración escrita de parte de una víctimas que sobrevivió al secuestro.

“Desde el día que fuimos víctimas de estos criminales, de esta gente que no tiene ningún respeto a la vida humana, soy otra persona. Parte de mí murió. No duermo bien, mi salud física y mi mente se ha deteriorado rápidamente”, indica parte de la carta. En primera instancia, no se identificó públicamente quien redactó la declaración escrita.

Agrega que no puede salir de su casa tranquilo, pues teme por su vida. Pese a que los acusados están bajo custodia, no puede dejar de pensar que pudieran enviar a alguien a hacerle daño.

“No estoy de acuerdo que los manden a la calle. Yo no quiero que ninguna otra persona y familia tenga que pasar por lo que pasé”, expresa el documento, en el que recuerda las cualidades del joven asesinado.

Recordó que “sus sueños eran ser comerciante” y que “tenía la voluntad de echar para adelante y progresar”.

“Ninguno merece ser parte de la sociedad. Deben mantenerlos encerrados toda la vida”, manifiesta. “Sería un problema para mí, mi familia, la sociedad y otras familias que los manden a la calle. De mi parte, yo tendría que irme de Puerto Rico”.

Posteriormente, Geofley Jomar Pérez, desde el podio miró y dijo: “Quiero decir que me perdonen. No fue intencional lo que pasó. Realmente no fue intencional”.

“Ahora mismo voy a hacer muchos años. Perdí todo, mi familia, estoy solo. No hablo con nadie en el sistema de la cárcel y he tenido muchos problemas en la cárcel por lo que pasó”, expuso Pérez, a medida que Francisco Santos salió de la sala hasta que terminó la alocusión.

La abogada Hill, como factor mitigante, hizo referencia a testimonios de personas presentes que oyeron a Pérez decir que fue un “error” el disparo. En cambio, la fiscal señaló que fueron dos disparos, uno en una pierna y otro en el abdomen, destacando que sin duda fue intencional la decisión de Pérez de no llevar al joven a un hospital. También recordó que todo ocurrió mientras Pérez se encontraba en libertad condicionada por un caso previo.

Al salir del tribunal Hill se mostró satisfecha por la consideración a los factores mitigantes, ya que el estatuto exponía su cliente a cadena perpetua.

Para Jenny Francisco, lo correcto era una cadena perpetua, pero dijo que comprendía el sistema de reglas que sigue el sistema federal de justicia con relación a las sentencias.

Un gran jurado federal acusó a un total de seis personas por conspirar para robar dinero del restaurante, secuestro, violación a la leyes de armas de fuego y por carjacking que resultó en el asesinato del adolescente de 15 años de edad.

En una vista separada, en la tarde de este miércoles, será sentenciado el coacusado Edwin Peña Valdez, para quien la Fiscalía federal solicitó una pena de seis años y seis meses de reclusión.

Por su parte, para este jueves están pautadas las vistas de sentencia de los coacusados Luis Cabán Nieves y Basilio Matias Fajardo, quien fue el único de los acusados que fue a juicio, en el que fue encontrado culpable por un jurado. Los demás llegaron a acuerdos con la Fiscalía federal para llegar aceptar responsabilidad por el crimen.

Las primeras sentencias de este caso se dictaron este martes. José Jomar Santos Mercado fue condenado a 24 años y cuatro meses, mientras que Luis Aulet Maldonado tendrá que pasar 26 años tras las rejas.

Tras conocer estas dos sentencias del martes, al salir del tribunal, los familiares del joven se mostraron decepcionados ante los medios televisivos pues esperaban que las penas fueran más extensas.

“Pensábamos que eran más años de cárcel para esos delincuentes que acabaron con la vida de mi hijo”, expresó la madre del adolescente, Madeline Pérez. “Hacen sus fechorías y se agarran de que tienen problemas mentales, pero para hacer las fechorías, no tienen problemas mentales”.

El adolescente Jesús Francisco Pérez fue secuestrado en un restaurante de Río Piedras y asesinado. (Suministrada)

Para el padre del joven, Denis Lao Francisco Santos, “una muerte así no tiene perdón de Dios”.

“Por eso es que hay tanta muerte en Puerto Rico. Hacen lo que les da la gana en la calle, meten la religión y eso, y por eso las cosas están como están”.

Según la denuncia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), en la noche del 30 de octubre, tres personas fueron vistas vestidas de negro mientras montaban al dueño del restaurante El Hipopótamo, a un joven de 22 años y al adolescente de 16 años en dos vehículos.

Poco después, solicitaron el pago de una recompensa para dejarlos en libertad. El monto acordado fue de $80,000. Pero, mientras hablaba por teléfono con un familiar por orden de los secuestradores, el secuestrado de 22 años vio cuando uno de los captores disparó un arma.

“Después del disparo del arma por uno de los individuos armados en la guagua blanca, la ‘Víctima 2′ observó que la ‘Víctima 3′ (Jesús Francisco Pérez) había sido impactado con una bala o un fragmento y empezó a sangrar”, agrega la denuncia federal.

Los $80,000 fueron colocados en una bolsa negra en las inmediaciones de un restaurante que fue recogida por individuos en una guagua Mitsubishi Outlander blanca, vehículo que luego fue confiscado por el FBI.

Horas después, a eso de las 6:05 de la mañana siguiente, el hombre de 83 años y el joven de 22 años fueron liberados, mientras que el cuerpo del adolescente fue encontrado en una gasolinera en la carretera PR-1.