En lo que marca el sexto día de juicio contra Félix Verdejo Sánchez, el agente Ricardo Díaz Torres, del Homeland Security Investigations (HSI) leyó hoy, martes, un mensaje que salió desde el teléfono del exboxeador, en el que expresa haber contactado a una persona desde otro celular.

“Te tire de otro número”, lee el mensaje enviado el 2 de mayo de 2023, a las 12:55 p.m., desde una cuenta de Snapchat con el nombre “Dimenene9″.

Pese a que se presentó a esa comunicación, no se detalló a quién se envió el mensaje. En edición, el abogado de defensa, Jason González Delgado, alegó que no se sabía que “Dimenene9″ era, en efecto, Verdejo Sánchez.

Asimismo, en otra conversación con un contacto identificado como “Bryan Lil Bro”, Verdejo Sánchez alegadamente dijo que no podía hablar por teléfono “para no meterme por problemas”.

El testimonio del agente Díaz Torres comenzó en la tarde de ayer, lunes, durante el quinto día del juicio contra Verdejo Sánchez por cuatro cargos relacionados con el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, con las preguntas del fiscal Jonathan Gottfried, cuando se presentó una larga conversación entre el acusado y su exesposa, Eliz Marie Santiago Sierra.

En su contrainterrogatorio, que duró más de una hora, el licenciado intentó sembrar dudas sobre que el teléfono fuera realmente de Verdejo Sánchez. Sin embargo, Díaz Torres aseguró que “validó” toda la información que extrajo por el nombre del teléfono, las fotos contenidas y las cuentas asociadas a las aplicaciones que tenía el equipo celular, un iPhone 11, color gris.

También confirmó que la información extraída del teléfono es mucho mayor de lo que se le presentó al jurado.

En adición, había una orden de registro y allanamiento para que el acusado entregara su teléfono. Según testificó ayer el agente investigador Manuel Colón Ruiz, de la División de Crímenes Mayores de la Policía de Puerto Rico, Verdejo Sánchez sacó el teléfono de su bolsillo y lo entregó, el 2 de mayo de 2021, a eso de las 3:00 p.m., en el cuartel de Hato Rey Oeste.

El Ministerio Público presentó un intercambio que tuvo Verdejo Sánchez con un contacto identificado como “suegro” -que se presume es Miguel Santiago Laiz, padre de Santiago Sierra- en el que le insta a luchar por el amor de su hija. En la conversación, suscitada en la tarde del 29 de abril de 2021, Verdejo Sánchez asegura que no quiere perder al amor de su vida y agregó “yo estoy dispuesto hacer lo que ella me diga no la quiero perder de corazón”.

El juicio contra Verdejo Sánchez comenzó el pasado 20 de junio de 2023, con la selección de tres mujeres y nueve hombres como parte del jurado que evalúa la prueba que desfilará en sala, que ha incluido el testimonio de la madre y de la hermana de la víctima, así como de agentes que investigaron el crimen.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos federales por robo a mano armada de un vehículo (carjacking) que resultó en la muerte de una persona; por un secuestro que resultó en una muerte y por el asesinato de una persona que no había nacido, ya que Rodríguez Ortiz tenía un mes de embarazo. También fue acusado por la portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

El gran jurado acusó, además, a Luiz Cádiz Martínez, quien alegó haber sido cómplice de Verdejo Sánchez, y admitió culpa en noviembre, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía. El coacusado está previsto para declarar en la sala tres del Tribunal Federal en San Juan.