Tribunal de Aibonito atenderá este martes la solicitud para excarcelar a Anthonieska Avilés

La solicitud de habeas corpus presentada por la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025, será atendida este martes en el Tribunal de Aibonito.

El habeas corpus es un recurso que protege a cualquier persona de privaciones de libertad consideradas ilegales. La Constitución de Puerto Rico dispone que ninguna persona puede permanecer más de 180 días en detención preventiva sin que haya iniciado su juicio.

La solicitud de habeas corpus fue presentada en la tarde del viernes por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emmanuelli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), representantes legales de Avilés Cabrera.

En el documento, que consta de dos páginas, las abogadas indicaron que Avilés Cabrera “ha estado detenida, de forma continua e ininterrumpida, desde el 19 de agosto de 2025 hasta el presente, en el Centro Médico Correccional” de la Institución de Bayamón.

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En ese sentido, señalaron que ya se cumplió el límite de 180 días (seis meses) que establece la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico como el periodo máximo durante el cual una persona puede permanecer detenida sin que haya iniciado su juicio.

1 / 9 | "Encuentro por la paz": aiboniteños llevan a cabo una marcha y vigilia tras incidentes violentos. Cientos de personas marcharon en el "Encuentro por la Paz" en Aibonito, en un llamado de la Parroquia de Aibonito para terminar con los actos de violencia. - Suministrada 1 / 9 "Encuentro por la paz": aiboniteños llevan a cabo una marcha y vigilia tras incidentes violentos Cientos de personas marcharon en el "Encuentro por la Paz" en Aibonito, en un llamado de la Parroquia de Aibonito para terminar con los actos de violencia. Suministrada Compartir

“Dado a que en estos momentos la detención de la peticionaria es en violación a sus derechos constitucionales, procede se ordene su excarcelación inmediata”, indicaron las abogadas, quienes además buscan que la audiencia sea a puerta cerrada.

“Dado a que se estará ventilando información personal sensitiva —tanto de la Menor AAC como de la persona o personas que servirán como lugar de acogida y/o custodios de dicha menor-, solicitamos que en esta ocasión en particular la vista a celebrarse en el presente proceso legal se realice sin la presencia en sala del público y los representantes de los distintos medios de comunicación", solicitaron las licenciadas.

Asimismo, pidieron que se le aperciba a todo el personal de sala, el componente del sistema judicial y el Ministerio Público -representado por los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto- a guardar silencio en cuanto a los pormenores de la vista.

Actualmente, el juicio por jurado está programado para comenzar el 6 de abril. Por ende, el que se declare “ha lugar” el habeas corpus no significa que el caso haya concluido, sino que el procedimiento sigue su curso, pero la acusada estará en libertad bajo supervisión.

Tanto Avilés Cabrera como su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentan dos cargos cada una por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, e infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de un arma blanca.

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1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

De ser halladas culpables, se exponen a ser sentenciadas a más de 99 años en prisión.

La teoría del Ministerio Público es que ambas acusadas actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario. Para sustentar dicha teoría, el Estado asegura que cuenta con evidencia testifical, documental y pericial.

Los hechos de este caso se remontan a la noche del 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón. Allí, dos menores de 16 años resultaron heridos de arma blanca, por lo que fueron trasladados -por separado- hasta un hospital.