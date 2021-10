El juez Rafael Taboas Dávila ordenó hoy, jueves, el archivo del único cargo criminal restante contra la exsecretaria interina del Departamento de Justicia Wandymar Burgos Vargas, según le solicitó la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en lo que suponía ser el inicio del juicio en su contra.

Burgos Vargas enfrentaba un cargo menos grave por Resistencia u Obstrucción a la Autoridad Pública, al solicitar a la agente investigadora Agnes Valentín que no efectuara la entrega al PFEI y devolviera el informe a la agencia

“En vista de que hemos tenido dos determinaciones de no causa en la vista preliminar, hemos tomado la determinación que provee la Regla 247 del archivo del mismo”, informó la fiscal especial independiente Leticia Pabón Ortiz tan pronto entró el juez a sala.

Esta regla del procedimiento criminal dispone todo lo relacionado al sobreseimiento, que es cuando se suspende un procedimiento criminal por la falta de pruebas u otra causa.

Pabón Ortiz explicó a El Nuevo Día que tomaron esa decisión, luego de que el tribunal falló en su contra y determinó no causa para juicio en la vista preliminar en torno a dos delitos graves por usar los poderes de su cargo e información confidencial adquirida por razón de su puesto para alegadamente obtener un beneficio para ella o terceros.

“Con la prueba que contamos es la misma prueba. Habiendo ya el tribunal tomado la determinación de no causa en los dos (delitos) graves, entendimos que no teníamos mucha posibilidad de prevalecer en el menos grave. El mejor curso a seguir era el que tomamos”, explicó Pabón Ortiz, acompañada de los fiscales Miguel Colón y Zulma Fuster.

Los abogados de defensa, Jason González y Luis Enrique Tomassini, aceptaron la determinación y le pidieron al PFEI que le entregue a su clienta el material de fichaje.

Al salir de sala, los abogados de defensa ni Burgos Vargas quisieron hacer declaraciones.

El 29 de septiembre, la jueza Gisela Alfonso no encontró causa para juicio contra la ex secretaria interina de Justicia por los dos delitos graves relacionados a supuestamente filtrar información relacionada a una investigación preliminar y el referido de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced a la OPFEI. “El PFEI no cumplió con lo que tenía que cumplir de quantum de prueba en esta etapa de vista preliminar”, estableció la jueza del Tribunal de San Juan.

En la vista preliminar, el abogado González argumentó que el elemento del delito no había sido probado por los fiscales especiales, debido a que no se había demostrado el beneficio ilegal alegadamente obtenido o intentado lograr por Burgos. Recalcó que tampoco se probó que fue de su celular que se escaneó el sumario fiscal, que es un documento confidencial, que se filtró a la prensa, y que fue utilizado por la defensa de Vázquez Garced en la discusión pública previo a las primarias electorales del Partido Nuevo Progresista en la que ella competía por la candidatura a la gobernación.

“No hay prueba alguna de que la intención específica de Wandymar Burgos era obtener un beneficio para ella o para otros”, argumentó González.

“No se presentó prueba alguna que, de ninguna manera, ella tuvo comunicación con la señora Wanda Vázquez Garced o con el señor Antonio Pabón Batlle para favorecerlos o para favorecerse a sí misma. Ellos tienen que pasar esa prueba porque esa es la denuncia”, recalcó el abogado defensor.