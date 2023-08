El juez Abid E. Quiñones Portalatín, del Tribunal de Aguadilla, ordenó esta tarde el arresto de la presidenta de la Junta de Titulares del condominio Sol y Playa, María Isabel Negrón García, por incumplir la orden judicial para demoler la construcción de un área recreativa en la playa Los Almendros, en Rincón.

“Yo voy a declarar incurso en desacato a la presidenta del condominio Sol y Playa. Se va a ordenar su ingreso en el día de hoy. Una vez se cumpla con el inicio de la demolición el tribunal va a ordenar, entonces, el egreso de esta presidenta”, señaló el juez.

“Si se cumple con la orden esta tarde, pues yo ordeno el egreso. Si se cumple mañana, pues lo ordeno mañana, tan sencillo como eso”, agregó el magistrado.

Previo a la determinación, la abogada Amy Annette Ruiz Goyco, quien desde febrero asumió la representación legal del Consejo de Titulares, le solicitó al juez tiempo adicional para cumplir con la sentencia. Alegó, entre otras cosas, que han enfrentado problemas en la contratación del ingeniero para la realización de la obra, así como en la disponibilidad de fondos.

Negrón García, por su parte, intentó que el juez desistiera de su determinación al sostener que, desde que asumió la dirección de Junta de Titulares, ha hecho múltiples gestiones dirigidas a lograr el cumplimiento de la sentencia. No obstante, dijo, el 50% de los condomines no quiere cumplir con la orden el tribunal. “Cuanso asumí la presidencia de esta junta este condominio tenía apenas $23,000 para operar. ¿Qué hicieron las otras juntas con el dinero? Yo no lo sé”, indicó.

En el último año el Consejo de Titulares del Condominio Sol y Playa ha tenido tres presidentes, incluyendo a Negrón García. ”Usted me podrá hoy privar de mi libertad y yo lo entiendo y usted tiene todo el derecho a hacerlo, pero yo quiero decirle que bajo mi presidencia aquí se ha hecho más de lo que se hizo desde que usted dictó la sentencia”, expresó Negró García ante el juez.

“Sería bien injusto que en este momento, que hay una persona que tiene el interés de trabajar para que el Condomio Sol y Playa, si hizo las cosas mal, cumpla...me lleve entonces la privación de la libertad. No sería justo juez, eso no está bien. ¿Qué usted logra con meterme a mi a la cárcel si yo he sido la única que he estado trabajando para cumplir con lo que usted ordena?”, agregó la mujer, también abogado.

Tras escucharla, Quiñones Portalatín sostuvo que ella asumió la responsabilidad de la presidencia conociendo la situación legal que atravesaba el condominio. “La realidad es que sabía que había una posibilidad muy alta de que el tribunal tuviera que tomar una decisión difícil”, señaló el juez.

Acto seguido, Negrón García intentó renunciar, en sala, a la presidencia del consejo de titulares.

El pasado 22 de febrero, el Tribunal de Primera Instancia le ordenó al consejo de titulares del condominio Sol y Playa cumplir con la orden que incluía, además, remover los escombros y devolver los terrenos a su estado natural. Sin embargo, estos trabajos no se han realizado a pesar de que la fecha límite era el pasado 1 de marzo.

Ante la inacción de los titulares, el pasado 15 de junio el juez había impuesto una multa de $10,000 a la junta de directores.

“Ya se impuso una sanción, se pagó la sanción, y no se ha cumplido con lo que dice la sentencia que es que se cumpla con iniciar la demolición de esas estructuras, porque de la misma manera que se hicieron hay que demolerlas al haber sido construidas de manera ilegal”, puntualizó el letrado.

