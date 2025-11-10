Un tribunal de París decide si excarcela al ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy

París - Un tribunal de apelación de París examinó el lunes la petición de excarcelación del ex presidente francés Nicolas Sarkozy, menos de tres semanas después de que comenzara a cumplir una condena de cinco años por conspiración criminal en un plan para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos procedentes de Libia.

Se espera la sentencia a primera hora de la tarde.

Sarkozy, de 70 años, se convirtió en el primer ex Jefe de Estado francés de los tiempos modernos en ser encarcelado tras su condena el 25 de septiembre. Niega haber cometido delito alguno. Ingresó en prisión el 21 de octubre a la espera del recurso, pero solicitó inmediatamente la libertad anticipada.

Durante la vista del lunes, Sarkozy, que habló desde la prisión parisina de La Santé por videoconferencia, argumentó que siempre ha cumplido todos los requisitos de la justicia.

“Nunca había imaginado que viviría la cárcel a los 70 años. Me impusieron este calvario y lo viví. Es duro, muy duro”, dijo.

Sarkozy también rindió homenaje al personal penitenciario que, según dijo, le ayudó a superar “esta pesadilla”. La esposa de Sarkozy, la supermodelo convertida en cantante Carla Bruni-Sarkozy, y dos de sus hijos, asistieron a la vista en el tribunal de París.

En el procedimiento del lunes no se trataron los motivos de la sentencia.

Sin embargo, Sarkozy declaró ante el tribunal que nunca pidió financiación alguna a Moammar Gadhafi. “Nunca admitiré algo que no he hecho”, dijo.

Según la legislación francesa, la puesta en libertad es la norma general a la espera de la apelación, mientras que la detención sigue siendo la excepción. Los jueces sopesarán si Sarkozy presenta riesgo de fuga, podría presionar a testigos o podría obstruir la justicia.

El abogado general Damien Brunet, que representa el interés público, pidió que Sarkozy fuera puesto en libertad y bajo vigilancia judicial.

Si se accede a la petición, Sarkozy podría abandonar la prisión parisina de La Santé en cuestión de horas.

Se espera que se celebre un juicio de apelación más adelante, posiblemente en primavera.

El ex presidente, que gobernó entre 2007 y 2012, se enfrenta a distintos procesos, entre ellos una sentencia del 26 de noviembre del más alto tribunal francés sobre financiación ilegal de su fallida candidatura a la reelección en 2012, y una investigación en curso sobre presunta manipulación de testigos en el caso Libia.

En 2023, fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias por intentar sobornar a un magistrado a cambio de información sobre un caso judicial en el que estaba implicado. El más alto tribunal francés, el Tribunal de Casación, confirmó posteriormente el veredicto.

---