El proceso judicial contra Melvin Camilo Matthews Medina, sospechoso de abandonar la escena de un accidente de tránsito que cobró la vida de Lara González Ortiz, el pasado 7 de septiembre de 2023, continuó el martes con una vista preliminar en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón y las declaraciones de varios testigos de la fiscalía.

Durante la vista, los fiscales presentaron el testimonio de Alexander Brau, de Vega Baja, un conductor de una guagua perteneciente a una iglesia evangélica de la zona; Alejandro Guzmán, de Manatí, dueño del auto Mustang color blanco involucrado en el accidente, y su amigo, Alonso Rosado, de Vega Baja, con quien visitó el negocio La Curvita esa fatídica noche.

La Fiscalía estableció que Félix Quiñones Rosario, testigo estrella y quien iba como pasajero del vehículo Ford Mustang blanco, del 2013, el día de los hechos, prestó su declaración en diciembre pasado, cuando comenzó el proceso judicial. En ese momento, declaró que iba en compañía de Matthews Medina, quien conducía un Alfa Romeo color rojo. Tras llegar al negocio, pidieron intercambiar vehículos con Guzmán para dar vueltas por el lugar.

Guzmán accede y comienza a manejar el Alfa Romeo rojo y, cuando regresa al negocio, Quiñones Rosario pide su turno en el Mustang blanco. Eventualmente, luego de que Rosario maneja el vehículo, le pasa las llaves a Matthews Medina.

Acto seguido, ambos jóvenes salen del negocio La Curvita, donde estaban reunidos, conduciendo de manera “negligente” y hasta dando varias vueltas. Luego, se detuvieron nuevamente en el negocio para recoger a Lara González Ortiz.

“El Mustang salió de una manera no muy precavida, por decirlo así. Me pasaron por el frente como cuatro veces. Se pararon una sola vez. Lara se montó en el asiento derecho de atrás y se fueron”, explicó Guzmán.

“Hay un lapso de tiempo que no supe de ellos y me preocupé porque no le pasara algo a mi auto, que estaban manejando de forma negligente. Después escuchamos el carro de nuevo, pero de la manera en que se escuchaba se oía que venían muy rápido. Cuando llegaron a la curva perdieron el control y chocaron el poste”, añadió en su declaración.

La defensa intentó, sin éxito, minar la credibilidad de Guzmán al cuestionar su preocupación y por qué no exigió que se le devolviera el auto en el momento en que vio a Matthews Medina conduciendo negligentemente.

Tanto Guzmán como los otros dos testigos coincidieron en que era Matthews Medina quien conducía el Mustang blanco al momento del fatal accidente.

Asimismo, Brau dijo haber grabado todo con su teléfono celular, aunque, al momento, no se han mostrado los vídeos en sala.

La vista preliminar contra Matthews Medina comenzó el pasado 6 de diciembre con la declaración de cuatro testigos de la Fiscalía. Ese día, declararon Quiñones Rosario, Antonio Torres Valentín, de 23 años y propietario de Dolce Mar Ice Cream and Frappé, en Vega Baja; Ana Luisa Rodríguez, de 24 años, quien dijo que conocía a Quiñones Rosario porque trabajaron juntos en el negocio Costa Sur en Manatí; y Narleen Trinidad, gerente del negocio Las Palmas, en Manatí, quien dijo que el día de los hechos le sirvió dos tragos y una cerveza al imputado.

Matthews Medina, de 21 años, enfrenta siete cargos por violación a la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, en torno al accidente vehicular.