Fajardo - La jueza Karilyn Díaz Rivera, del Tribunal de Fajardo, indicó hoy, jueves, que la vista preliminar contra el pastor Reinaldo López Arroyo, imputado por violencia de género, restricción a la libertad y agresión sexual conyugal contra su esposa, al igual que maltrato de un menor, finalmente se celebrará el 3 de marzo, desde la 1:30 p.m.

Este fue el único dato que los medios de comunicación lograron escuchar durante una vista de estatus celebrada en la sala 206 en la que se discutió la razón por la que la víctima y querellante no se presentó, el pasado martes, a lo que debió ser el inicio de la vista preliminar.

Tras llegar a sala, el alguacil a cargo informó a los periodistas que la magistrada Díaz Rivera decidió que solo podrían estar presentes las fiscales Lenabel Alvarado de Gracia y Vanessa Marcano, los abogados de defensa Ricardo Prieto y Luis Calderón Robles, y la doctora Nelsa Rodríguez Céspedes, una psiquiatra con oficinas en Canóvanas que, se presume, atiende a la víctima.

Rodríguez Céspedes fue citada hoy al tribunal para que explicara las razones por las que la víctima no compareció, esto luego que se entregó una moción, en la vista de martes, en la que se incluyó un documento firmado por la psiquiatra que excusaba a la fémina por razones médicas que no fueron discutidas en sala.

La Fiscal de Distrito del área de Fajardo, Phoebe Isales, también llegó al tribunal y estuvo presente durante la vista.

Al salir, las fiscales Alvarado de Gracia e Isales solo confirmaron que la vista preliminar fue señalada para el 3 de marzo y declinaron hablar sobre lo que se discutió en la vista.

“Fue una vista señalada para determinar las razones por las que la testigo no había venido (a la vista del pasado martes), pues si están citadas las partes el tribunal puede tomar determinaciones sobre ellos, y si existe justa causa para que la testigo no haya venido, pues la jueza determinó, a base de la prueba que se presentó, que sí existía justa causa, por lo que se señaló la vista preliminar para el 3 de marzo. No podemos entrar en detalles sobre lo que se ventiló en sala porque, precisamente, por eso fue que la vista fue privada”, indicó Isales.

Por su parte, Alvarado de Gracia añadió que “creo que se puede resumir en que fue por una razón médica”.

Entretanto, Prieto, abogado de López Arroyo, sostuvo que están preparados para la vista preliminar, aunque también rehusó ofrecer detalles sobre lo que se discutió en sala.

“Los testigos del ministerio público no comparecieron (el letrado no precisó a qué testigos se refirió). Aunque la doctora sí llegó, no puedo entrar en detalles. Lo que les puedo decir es que la defensa está preparada, ha estado preparada, y el 3 de marzo vamos a estar”, enfatizó Prieto.

López Arroyo, de 24 años y pastor del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Ekklesia en Fajardo, es objeto de una querella radicada el 7 de noviembre de 2021 por su esposa, quien indicó al Negociado de la Policía que fue objeto de un patrón de abuso físico y psicológico que comenzó en diciembre de 2021.

De acuerdo con la información sometida en la querella, la víctima, de 27 años, relató que López Arroyo la agarraba por el pelo y los brazos para hablar con ella, y que fue objeto de abuso sexual conyugal. La víctima, que tiene un hijo de otra relación, se separó de López Arroyo el 21 de octubre de 2021.

La organización que López Arroyo pastorea está afiliada a la iglesia La Senda Antigua, de la pastora Wanda Rolón.