Wanda Vázquez y Mark Rossini aceptan perdón presidencial

“Mark T. Rossini, a través de su abogado, acepta por la presente el indulto total e incondicional otorgado por el Presidente el 15 de enero de 2026”, indica la moción, haciendo referencia a la acusación original emitida por un gran jurado en el 2022.

Unas horas después, los abogados de Vázquez Garced también radicaron un aviso en el que informaron al tribunal que recibieron y aceptaron el indulto de Trump.

“Dado el indulto completo e incondicional, y la aceptación del mismo, este caso se convierte en uno irrelevante, por lo que la defensa solicita que el tribunal desestime, con perjuicio, el caso y ordene que se cierre, resaltaron sus abogados en el escrito de dos páginas.

En el caso de Rossini, sus abogados añadieron que “esta aceptación” del indulto “aplica a todos los cargos que surgen” de la acusación original, así como del caso radicado el año pasado al hacer alegación de culpa por un delito menos grave de violación a la ley electoral.

“En consecuencia, Rossini solicita la desestimación de todos los cargos pendientes ante este Tribunal con perjuicio”, agregó.

La Fiscalía federal pidió al tribunal la desestimación de los cargos y cerrara el caso una vez Vázquez Garced, Rossini y el banquero venezolano Julio Herrera Velutini certificaran que aceptaban el perdón presidencial.

Rossini fue el primero de los tres acusados en aceptar el perdón oficialmente. Aunque Herrera Velutini emitió declaraciones escritas aceptando y agradeciendo el indulto, todavía no se ha expresado formalmente en el expediente del caso.

Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fue acusado inicialmente de participar en un alegado esquema de soborno de Herrera Velutini para aportar a la campaña de Vázquez Garced en las primarias de 2020. A cambio, según los cargos, la entonces gobernadora removió de su puesto a George Joyner, quien dirigía la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que estaba investigando el banco de Herrera Velutini.

Tras largas negociaciones, los acusados aceptaron hacer alegación de culpa por el cargo menos grave, de aceptación de contribución ilegal de aportación a una campaña electoral por parte de un extranjero, en referencia a Velutini, quien incluyó en su equipo de defensa a un exabogado de Trump.