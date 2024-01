Invicta durante tres años, hace una semana, el COVID-19 me pasó por el lado en algún lugar, que pudo ser el hospital, la funeraria o un restaurante, y decidió quedarse conmigo.

Comenzó como una crisis de sinusitis y, cuando apretó el dolor en la garganta, me pareció que era algo más; fui a evaluarme y, ¡zas!, llegó el que tanto esquivé y al que tanto temí.

Con las muchas lecturas y las historias sobre las secuelas de este virus, que realmente llegó para quedarse, es mucha la incertidumbre de lo que ocurra después.

El cansancio y la dificultad para pensar, analizar o concentrarse en una tarea son síntomas de los que me han contado frecuentemente. Pero no son tan serios como otros de los que he leído, que realmente son de preocupar.

Pero bueno, esto es lo que hay y se trabajará con lo que llegue. Lo que sí es que seguiré tomando medidas para tratar de evitar un nuevo contagio, aunque es difícil volver al estricto régimen de antes, pues después de todos estos años es grande la necesidad de compartir con los amigos, salir, viajar y disfrutar.

Todavía no sé qué me ha incomodado más, si enfermarme o que me ocurriera durante el período más apreciado del año, especialmente para la fiesta de Reyes. Estar aislada en estos días ha sido una desgracia. Me alienta que, como dicen, “lo mejor que hay es un día tras el otro” y siempre se puede recuperar el tiempo. A cuidarse, que todavía quedan las SanSe y las octavitas.