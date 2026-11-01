Opinión
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Familia, Adsef, Assmca: las piedras podridas
En una sociedad que clama por mejores servicios de salud mental, servicios contra la adicción, programas contra la violencia machista y contra el maltrato infantil, la estructura gubernamental que debería ocuparse de esos temas está apolillada, opina Mayra Montero
1 de noviembre de 2026 - 12:05 AM
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