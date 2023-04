Master Chef de legisladores: ¿estamos todos invitados?

Creo que los meseros tendrían que devengar el salario mínimo, y está bien que empaten la batalla con las propinas. Hay comensales que son más generosos que otros, y algunos, aunque quisieran, no pueden dejar el 18 o el 20 por ciento del total porque eso les encarece el ya encarecido menú.

En los restaurantes hay mesas discretas, con buena conversación, y mesas en las que los clientes parece que aspiraron el gas de la risa. O de las risotadas. Significa esto que los meseros atienden a gente normal, y se ven obligados a lidiar con otros que, por el contrario, se comportan como bestias. Es un trabajo duro.

¿Cuán caricaturesco y politiquero puede llegar a ser un evento en el que un puñado de legisladores se pone el delantal, el chaleco negro y el lacito al cuello, para trabajar por una hora como meseros?, pregunta Mayra Montero. (Shutterstock)

Dicho esto, ¿cuán caricaturesco y politiquero puede llegar a ser un evento en el que un puñado de legisladores se pone el delantal, el chaleco negro y el lacito al cuello, para trabajar por una hora como meseros, sirviendo un almuerzo en el salón Yiye Ávila del Senado?

Eso será como un Master Chef Celebrity, habrá que filmarlo para entretenernos.

La nota de prensa informa que a la actividad del martes, dos de mayo, asistirán 45 comensales. Empecemos por ahí. ¿Cómo los escogieron y qué había que hacer para apuntarse? Nos dieron los hechos ya consumados, de modo que el que desee confirmar la habilidad de senadores y representantes, tendrá que conformarse con verlos en los noticieros, o mirar las fotos de este diario.

Imagínenselos sirviendo el agua y preguntando a la gente que qué quiere beber. Eso no tiene desperdicio. Luego verlos venir haciendo malabares para que no se les derrame ni una gotita del martini. Me pongo en el lugar de los comensales y pienso que van a tener una sensación abrumadora, como la de los presos en el ritual del Jueves Santo, cuando se sientan para que el Papa les lave los pies.

Debieron hacer una rifa para que el espectáculo fuera más democrático, y la participación colorida. Vender boletos a $5 o $10 —porque ya se anunció que la comida será sin costo alguno para los invitados— y que otro legislador sacara las bolitas de una jaula al estilo Pega 3, para cantar los números de los agraciados con el almuerzo.

Uno de los organizadores afirmó que no se les cobrará a los invitados porque quieren evitar “el intercambio monetario”. Me parece que eso es un error. ¿Qué tiene de malo el intercambio monetario? Si el evento se hace para crear conciencia de las dificultades que enfrentan los meseros, quienes ponen buena cara aunque les dejen el 10%, tiene que haber intercambio monetario y propina. Algo tendrían que pagar los solidarios que vayan a saciar su apetito. Lo que nos lleva de inmediato a otra pregunta: ¿quién ha pagado por los alimentos que se van a consumir? He leído que habrá dos opciones de aperitivo y tres de plato principal. Y aunque no se menciona en el artículo, tendrá que haber un postre, no se concibe un almuerzo legislativo sin postre.

A lo mejor han recogido dinero entre los propios legisladores, una aportación de su bolsillo, vayan o no vayan a trabajar como meseros, a fin de comprar pollo, huevos, pastas, verduras, en fin, todo lo que se necesita para dar de comer a unas 60 almas, pues aparte de los 45 invitados, los meseros también tendrán que alimentarse, no tienen la boca cuadrada.

Al momento en que escribo esta columna, solo tres han confirmado su presencia: los senadores Rafael Bernabe y Carmelo Ríos, y el representante José Bernardo Márquez. Los organizadores confiaban en que otros tres —Luis Raúl Torres, Héctor Ferrer y, por supuesto, la senadora Elizabeth Rosa, coautora del proyecto de ley del salario mínimo para meseros— se unieran a la iniciativa.

Son pocos, la verdad. Uno se queda con las ganas de ver al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, sirviendo los platos por la izquierda, en especial la sopa (sin mosca), inclinándose para preguntar: “¿Qué va a tomar de primero la señora?”… Y no faltará el guasón que, al divisar a Rivera Schatz pasando entre las mesas para servir el flan de queso, le haga la broma en francés: “Garçon, l’addition s’il vous plaît”. Va a ser muy divertido y como habrán notado mis lectores, la envidia me corroe. A lo mejor me hago la desentendida y me presento, aunque seguro que tendrán ujieres pidiendo identificación, quien sabe si en inglés, puesto que la actividad ha sido bautizada en ese idioma “Server for an hour”, que es más chic y se aviene mejor con el carácter de sus impulsores, la organización One Fair Wage, con sede en las entrañas revueltas del imperio.

Es imposible que tan solo cinco o seis camareros se vayan a ocupar de los 45 comensales. Así que anímense los senadores y representantes que aún lo están pensando; están a tiempo de dar el paso al frente y trabajar codo a codo con sus compañeros de hemiciclo. Para una vez que van a sudar la gota gorda, háganlo con elegancia. Y ojo: ninguno deje caer al suelo la montañita de los platos sucios, porque siempre saldrá otro chistoso a gritar: “¡Rompan, que yo pago!”.

Así es. Pagamos.

