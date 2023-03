Del hockey canadiense a las peleas de gallos en Puerto Rico

Recientemente compré boletos para asistir, por primera vez, a un juego de hockey. Nunca he visto uno entero en televisión, pero recuerdo haber tenido un videojuego de la serie NHL hace más de una década y, ahora que vivo en Canadá, no me queda más remedio que ir a ver un partido en vivo. Si usted sabe algo sobre la cultura canadiense, es que se come sirope de arce y se juega hockey.