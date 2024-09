Imaginé un líder que no solo promete cambios, sino que también encarna, posee y ejecuta conforme sus valores. Miraba a Kamala Harris debatiendo en su primera experiencia, serena, enfocada, comprometida; aunque extrañé fuerza y contundencia en la expresión. Donald Trump, veterano en el proceso, parecía incómodo, molesto, y en demasiadas ocasiones con argumentos no creíbles, refutados, ni siquiera por su contrincante, si no por los propios periodistas que dirigieron el encuentro.