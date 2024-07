Según un borrador de reporte de un estudio realizado de manera independiente por el Negociado de Energía, respecto a la estructura de compensación del programa de Medición Neta de la AEE, muchas jurisdicciones en Estados Unidos han modificado o están en el proceso de modificar sus mecanismos de compensación con el fin de evitar esta transferencia de costos y no sobrecargar a los clientes que no participan de programas de Medición Neta. Dichos cambios varían desde establecer la compensación basada en los costos y beneficios reales y medibles que tiene la exportación de energía hasta establecer una compensación basada en el momento del día en que ocurre la exportación, entre otras.

Más aún, de mantenerse las enmiendas introducidas por la Ley 10-2024, los clientes que se hayan acogido al programa de Medición Neta a la fecha en que se modifique el mecanismo de compensación (que según la Ley 10-2024 no puede ocurrir antes del año 2031) se considerarían clientes con derecho adquirido por el término de 20 años. Por lo tanto su compensación se mantendría igual a la vigente durante todo ese periodo. Tomando en consideración el estimado de los costos transferidos durante el periodo de 2023 a 2030, el impacto de mantener la estructura actual de compensación en los clientes que no participan del programa de Medición Neta podría ascender a más de $2,500 millones durante los próximos 30 años.

Ante este escenario, es necesario evaluar la estructura de compensación del programa de Medición Neta y su impacto en la red eléctrica y en los clientes que no participan del programa. Postergar dicha evaluación conlleva el riesgo de establecer a largo plazo a una estructura de compensación que podría ser no económica y no sostenible, la cual redundaría en una transferencia de costos significativa de los participantes del programa de Medición Neta a los clientes que no participan de éste.