El desafío de la formación médica: ¿residencias criollas o acreditadas?

Imagínense a un joven graduado de medicina en Puerto Rico, interesado en hacer una residencia en pediatría. Hay varias opciones disponibles en la isla, pero para propósitos de discusión digamos que una de las residencias no ha recibido el reconocimiento por parte de la entidad acreditadora, el ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education). Esta es una organización sin fines de lucro que acredita y supervisa los programas de residencia médica en Estados Unidos, a fin de garantizar que los médicos residentes reciban una educación y formación de alta calidad. Esta agencia no responde al gobierno y por ende es independiente de presiones políticas, algo que no existe aquí. La residencia de neurocirugía en Puerto Rico jamás la hubiesen cerrado si la acreditación hubiese estado en manos del gobierno local en vez del ACGME.