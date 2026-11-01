Perdón por insistir tanto en el intestino, pero hay descubrimientos científicos que nos obligan a replantear lo que creíamos entender sobre una enfermedad. Y luego están aquellos que sorprenden porque revelan que la biología humana es mucho más compleja e interconectada de lo que imaginábamos. Uno de esos hallazgos proviene de un estudio que, con una sencillez increíble, demostró que el dolor de la fibromialgia puede transferirse de un ser humano a un animal mediante un trasplante de heces fecales.

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