Oncólogos con capa y varita mágica

Por lo general, los avances en el campo de la medicina suelen ser graduales y no captan justamente la atención del público. Es por eso que hoy quiero hablarles sobre un tema importante: los logros recientes en el tratamiento del cáncer.

Comencemos por la terapia dirigida, la cual utiliza información molecular del tumor para adaptar el tratamiento de forma específica en cada caso. Es como si los médicos tuviéramos una bola de cristal para saber exactamente cómo tratar a cada paciente. Gracias a los avances en la secuenciación del ADN de los tumores, los médicos podemos identificar las características moleculares, y diseñar un tratamiento específico o “personalizado” para cada paciente.

Se espera que la terapia dirigida sea cada vez más relevante en la lucha contra el cáncer, y que se desarrollen más tratamientos personalizados en el futuro, escribe Fernando Cabanillas. (Agencia EFE)

Con esta estrategia podemos enfocarnos en atacar las células cancerosas sin afectar tanto las células normales del cuerpo, como lo hace la quimioterapia. En primer lugar, identificamos las mutaciones específicas de las células malignas, lo que llamamos biomarcadores. Esto nos permite elegir el tratamiento que utiliza unas sustancias denominadas inhibidores de tirosina kinasa para combatir las células que tienen dichos biomarcadores. De esta manera se logra una reducción en los efectos secundarios y un tratamiento más efectivo.

Con estos avances, la medicina está cada vez más cerca de encontrar la solución para el cáncer… pero por ahora, lamentablemente, este avance no siempre es aplicable a todos, ya que en ocasiones no es posible identificar un biomarcador en cada paciente. Además, existen ciertos tumores para los cuales ya disponemos de tratamientos tradicionales y potencialmente curativos, como la quimioterapia; por el momento en esos casos no utilizamos terapia dirigida, a menos que el tratamiento convencional falle.

Un buen ejemplo de terapia dirigida es el medicamento imatinib (Gleevec), que primero revolucionó el tratamiento de la leucemia crónica mieloide, y luego se descubrió que era efectiva para ciertos tumores gastrointestinales conocidos como GIST, que contienen una mutación específica. Esta mutación estimula la producción de una proteína que contribuye al crecimiento de las células tumorales. El imatinib bloquea precisamente esa proteína, disminuyendo el tamaño del tumor.

Otro ejemplo más reciente de terapia dirigida es el medicamento larotrectinib, aprobado para tratar tumores sólidos avanzados que presentan el biomarcador “NTRK”. Este biomarcador se encuentra en más de 25 tipos de cáncer incluyendo pulmón, colon, tiroides, sarcoma infantil, melanoma, cáncer de mama y cáncer pancreático. La terapia con larotrectinib está diseñada para atacar específicamente células cancerosas que contienen el biomarcador ya mencionado, lo que la hace mucho más efectiva y menos tóxica. No obstante, no existen medicamentos totalmente libres de efectos secundarios. Los efectos tóxicos más frecuentes son cansancio, náusea, tos y estreñimiento.

En la actualidad se está llevando a cabo un estudio clínico para evaluar un medicamento personalizado, revumenib, para pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA), un tipo de cáncer de la sangre muy mortal. Esta pastilla experimental actúa inhibiendo la proteína menina que favorece el crecimiento de las células cancerosas. Revumenib ha logrado que casi un tercio de los pacientes con múltiples recaídas alcancen una remisión completa. Los resultados preliminares son sumamente esperanzadores.

Estos ejemplos son solo la punta del iceberg. Se espera que la terapia dirigida sea cada vez más relevante en la lucha contra el cáncer, y que se desarrollen más tratamientos personalizados en el futuro.

Otra técnica interesante para tratar el cáncer es la inmunoterapia, la cual viene en diferentes “sabores”. Empecemos por la terapia con las células CAR-T para tratar ciertos tipos de cáncer. Esta técnica implica modificar genéticamente los linfocitos T del paciente, que son parte importante del sistema inmune y además capaces de atacar ciertas células cancerosas para las cuales se diseñan. Esta terapia ha mejorado de forma impresionante la tasa de supervivencia en pacientes con ciertos tipos de leucemia, mieloma múltiple y linfoma. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, debido a la respuesta exagerada del sistema inmunológico, la terapia con células CAR-T puede presentar efectos secundarios serios, aunque reversibles, como el síndrome de liberación de citocinas, causante de fiebre alta, caída de la presión arterial y problemas respiratorios. Además, esta terapia es muy costosa.

Los anticuerpos biespecíficos son otro tipo de inmunoterapia que está siendo muy efectiva. Estos anticuerpos tienen la capacidad de unir dos tipos diferentes de células: las células cancerosas y los linfocitos T del sistema inmunológico. Es decir, tienen dos brazos que se adhieren a las células cancerosas por un lado, y a los linfocitos T por el otro, permitiendo que estos últimos reconozcan y destruyan las células cancerosas. En otras palabras, actúan como un puente entre el sistema inmunológico y las células malignas, ayudando a estimular una respuesta inmune efectiva contra ese cáncer.

Estamos usando varios tipos de anticuerpos biespecíficos, tales como el blinatumomab, el mosunetuzumab, el glofitamab y el AMG 160, para tratar distintos tipos de tumores, como la leucemia linfoblástica aguda, los linfomas no-Hodgkin y el cáncer de próstata. Aunque los anticuerpos biespecíficos pueden ser muy efectivos, también pueden tener efectos secundarios, entre ellos… su alto costo. No obstante, estos avances son un paso impresionante hacia tratamientos más eficaces contra el cáncer.

Lo más novedoso, o como decimos aquí, “lo último en la avenida”, es la aplicación al cáncer de lo que se ha denominado como una “jeringuilla molecular”, que es una herramienta utilizada por una bacteria con el fin de inyectar una toxina que aniquila ciertos insectos que están infectados por gusanos microscópicos. En esencia, la toxina ayuda a los gusanos a matar siniestramente a su huésped, que en este caso es un insecto.

Esta jeringuilla molecular se está modificando ahora para un uso menos siniestro: el tratamiento del cáncer en humanos usando esa jeringuilla para inyectar toxinas a las células malignas. Puede sonar a ciencia ficción, pero les aseguro que no estamos muy lejos de convertir este fenómeno en realidad.

Si los avances en la medicina continúan madurando como pintan, quién sabe si pronto los médicos usemos como indumentaria una capa y una varita mágica en lugar de bata y estetoscopio. Tengo la sensación de que lograr la cura de los cánceres avanzados es una meta mucho más factible que el curar nuestros problemas con los seguros médicos. Para solucionar eso, necesitaremos no solo la destreza de un mago, sino también la cooperación de varios políticos honrados dispuestos a legislar para proteger no solo los derechos de los médicos, sino los de toda la población. Desafortunadamente, los políticos honrados son como los unicornios. En ocasiones me da la sensación de que los políticos corruptos se están aplicando inmunoterapia para garantizarse inmunidad total contra las consecuencias legales. En fin, son más escurridizos que una serpiente enjabonada.

En su más reciente mensaje, ¿tocó el gobernador Pierluisi el tema de los graves problemas con los planes médicos, y los pasos que se han tomado para resolver el problema de la gran fuga de galenos a Estados Unidos? El gobernador sabe que las aseguradoras son las principales responsables de eso… pero ni pio dijo.

