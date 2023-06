¿Tiene solución la escasez de medicamentos para el cáncer?

El escenario al que me voy a referir es el siguiente: mujer de 57 años con cáncer de colon, recién operada y con tres ganglios linfáticos invadidos por el tumor. Su oncólogo sabe exactamente cómo manejarla. Debe ser con un tratamiento basado en cuatro medicamentos de quimioterapia… pero hay un problema: uno de los medicamentos, 5- fluorouracilo, no está en este momento disponible en el mercado de Puerto Rico ni el de EE.UU. ¿Cómo explicarle esto a la paciente? No me parece apropiado decirle: “Has elegido un mal momento para enfermarte”.