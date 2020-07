Impuesto al viajero y límites a las aerolíneas

Cobra fuerza la imposición de un impuesto para los que arriben al aeropuerto Luis Muñoz Marín, traigan o no traigan la prueba negativa.

En los últimos días circularon rumores de que pruebas falsificadas se vendían en la Florida para que los viajeros no tuvieran que invertir tiempo y dinero en hacerse las auténticas.

El aeropuerto no se puede cerrar. Y en mi podcast de esta semana menciono los motivos, enumerados por el columnista Joel Pizá en este diario. Todos los aeropuertos de Estados Unidos están bajo la jurisdicción de la Administración Federal de Aviación (FAA). Se requiere un permiso especial, como el que fue solicitado y concedido para cerrar los aeropuertos de Aguadilla y Ponce, a fin de concentrar la vigilancia en Isla Verde.

Pero esa vigilancia ha fallado. El rastreo no existe, y menos que menos el aislamiento. Ya es difícil rastrear a sospechosos que llevan grilletes, quienes se los quitan y hacen de las suyas, ¿cómo van a poder hacerlo con los que desembarcan y dejan, como mucho, una dirección y un número de teléfono? Salen cuando les da la gana. Esto no es China, que precinta las puertas de las casas.

El impuesto de llegada es una buena idea, un disuasivo en contra de los viajes festivos, que son un peligro. A los involucrados en la pelea que se suscitó en el aeropuerto hace unos días, se les propuso darles atención médica por las magulladuras y se negaron a recibirla. Menos mal. Sería el colmo que en nuestras atestadas salas de emergencia haya que hacerles espacio a los que vienen a divertirse y encima salen heridos en sus trifulcas.

Hay que pedir la colaboración de las líneas aéreas, que no han puesto nada de su parte. Al contrario, reducen al mínimo el costo de los pasajes, ofrecen tarifas ridículamente bajas, y ante ese gancho irresistible, sube a los aviones gente que viene a dar una vuelta y embriagarse. No hay espectáculos, no hay bares abiertos, no hay una sola razón por la que deban venir. Cuando más, supongo que caminan por la playa. De algún modo, deambulando por ahí, tratan de matar el tiempo.

Estamos asustados, y los visitantes vienen a infundirnos más miedo. Lo menos que pueden hacer las líneas aéreas es avisar al pasajero de que Puerto Rico tiene estrictas restricciones, y si progresara la idea del impuesto, advertir que tendrán que hacer el abono a la llegada. Si ni siquiera en eso colaboran, ¿qué nos queda? ¿Dejar que los aviones sigan llegando a tope y suelten aquí la carga humana, en la que seguramente habrá decenas de infectados?

En el mundo entero vuelve a haber repuntes peligrosos y el sacrificio debe ser parejo para todas las industrias, incluso la aeronáutica. Los vuelos deben dejarse para carga, asuntos comerciales y verdaderas emergencias. Imponer un cupo determinado de pasajeros que pueda traer cada línea aérea diariamente, no la avalancha a precios de lancha de Cataño.

Ya que no se puede cerrar el aeropuerto, habrá que ponerse los pantalones para desalentar a los que no se acaban de dar cuenta de que vivimos tiempos catastróficos.