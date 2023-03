A dimensionar la situación por escasez de medicamentos

La escasez de algunos medicamentos agravada tras la época álgida de la pandemia del COVID está provocando molestias, innecesarias esperas y, en comprensibles casos, angustia a los puertorriqueños que necesitan acceder a medicinas de uso frecuente. También se han evidenciado problemas por la falta de insumos básicos para procedimientos quirúrgicos.

Entre las razones de estas carencias figura la alta demanda de pacientes que volvieron presencialmente a las consultas, la bancarrota de grandes farmacéuticas, el incremento de las exigencias para las recetas controladas y la burocracia que causa un disloque en la llegada a tiempo de algunas medicinas a las farmacias.

En el caso de las recetas controladas, las regulaciones más estrictas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), tras la mortandad por la tragedia ocasionada por el consumo de opioides y las billonarias demandas a farmacéuticas, droguerías y cadenas de farmacias, han retrasado la entrega de varias medicinas. Entre éstas figuran antidepresivos, paliativos contra el dolor y jarabes descongestionantes. En algunos pabellones quirúrgicos, los médicos han debido acudir a su experiencia y espíritu colaborativo para hallar alternativas, por ejemplo, cuando han faltado anestésicos.

La venta ilegal vía online de medicamentos es otro factor. Ha habido varios productos que por mayores controles atrasan su despacho. Aquí figura una reconocida medicina para el tratamiento del déficit atencional e hiperactividad en menores de edad (TDAH, por sus siglas en inglés) que se comercializaba a destajo y sin receta. La FDA incrementó las exigencias para poner coto a esta práctica, en la que, desgraciadamente, terminan pagando justos por pecadores.

El denominado umbral, o la cuota que se ha impuesto a las farmacias para la venta con recetas controladas, ha representado una molestia para esos comercios y los pacientes. Un reciente reportaje de El Nuevo Día expuso las vivencias de quienes han debido realizar un verdadero vía crucis por las farmacias del país para conseguir lo recetado por sus médicos.

La bancarrota ha sacado del mercado a varias farmacéuticas. Ahí está, por ejemplo, la raíz de una de las situaciones más paradigmáticas de esta crisis. Un medicamento que es utilizado para prevenir y tratar el asma y otras enfermedades pulmonares obstructivas figura en la lista oficial de la FDA de medicinas escasas. Los médicos estadounidenses dieron la voz de alerta en octubre pasado, luego de que uno de sus fabricantes se declaró en quiebra. Con la llegada de la primavera, se han puesto en marcha diversas y encomiables iniciativas tras el clamor de pediatras y especialistas en el tratamiento de enfermedades pulmonares para contar con la medicina.

Otros actores de este mercado tienen, por su parte, puntos divergentes. En el campo de los grandes distribuidores se argumenta que hay ciertos casos donde no se evidencian mermas en los inventarios. Otros expertos llaman a no crear falsos escenarios que agraven la angustia de quienes se pueden confundir con situaciones que no cuadran con la realidad.

La escasez de suministros vitales, como ocurre a veces con alimentos o fórmulas nutritivas, da paso a la poco solidaria conducta de acaparar. La incertidumbre agudiza ese comportamiento.

Ha sido muy favorable el esfuerzo de los médicos y centros asistenciales por encontrar soluciones alternativas, incluyendo la estrategia de acudir a medicinas utilizadas con positivos resultados en el pasado y que fueron desplazadas por nuevas fórmulas.

A todas luces la falta de información resulta un común denominador en este complejo escenario. Un primer y posible paso es aglutinar los datos para despejar qué medicamentos no están o sufren retrasos en su distribución. En esta ecuación resulta propicio que la cadena que entrelaza a las farmacéuticas, suplidores, farmacias y pacientes fortalezca sus canales para interactuar. Esa es una primera y necesaria medicina para atenuar la legítima preocupación de los puertorriqueños.