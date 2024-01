Atento el país al ausentismo legislativo

La frecuencia con que se ausentan los senadores y representantes a sus sesiones de trabajo en el Capitolio, redundan no solo en la pobre calidad de los proyectos de ley, la intrascendencia del debate y la ligereza con que se aprueban piezas a menudo inútiles, sino que también representa un mal ejemplo al país, cuyo recelo hacia la Asamblea Legislativa es cada vez más palpable.

En ningún otro ámbito laboral se incurre en el ausentismo tan impunemente como en el Capitolio. Es, al menos, lo que reflejan los datos analizados y publicados por El Nuevo Día esta pasada semana. En lo que va de cuatrienio, los legisladores han faltado en más de 2,000 ocasiones a trabajos a los que debieron asistir. Algunos simplemente esperan al pase de lista para salir corriendo. Y no hay duda de que hay quienes pueden alegar motivos legítimos para ausentarse, como lo es una enfermedad o algún contratiempo familiar de carácter grave. Sin embargo, en muchas ocasiones ni siquiera se toman la molestia de avisar o justificar las ausencias, sabiendo que en definitiva no habrá rendición de cuentas.

A eso hay que añadir los subterfugios que facilitan el ausentismo de los legisladores, y que están contenidos en siglas que nada dicen a la opinión pública sobre sus motivos para faltar al trabajo. Son siglas que se prestan al amiguismo y el encubrimiento, toda vez que el “ausente excusado” (AE) o “excusado a todos los fines” (ATF) como registran en la hoja de asistencia, en nada aclara a los contribuyentes la verdadera razón de la ausencia. Y recordemos que somos los contribuyentes los que venimos obligados a pagar salarios y un buen número de beneficios colaterales a estos funcionarios electos.

Las ausencias por alegada “gestión oficial” (GO), son otro ardid que no convence. No hay gestión más “oficial” para cualquier legislador que estar presente cuando se discuten o aprueban leyes que afectan a sus constituyentes. Para eso han sido electos. Las gestiones oficiales en sus distritos pueden llevarlas a cabo durante horas no laborables, al margen de sus obligaciones en el Capitolio. Después de todo, nadie tiene constancia, porque no se obliga a presentarla, del tiempo que invierte un legislador en la alegada gestión, y el propósito de la misma.

Los presidentes de ambos cuerpos, Rafael Hernández Montañez, en la Cámara, y José Luis Dalmau, en el Senado, se han apresurado a defender a los legisladores con elevados patrones de ausentismo, cuando la respuesta que se espera de ellos es lo contrario: que asuman un compromiso firme de supervisión.

El legislador que acumula el mayor número de ausencias no justificadas, José Torres Zamora, alegó que “los representantes por distrito, cuando están en minoría, tienden a pasar más tiempo en sus comunidades, incrementando sus ausencias a los trabajos en el Capitolio”. Es muy contradictorio este argumento. Precisamente porque están en minoría, y porque de ellos dependen cuestionamientos y refutaciones, deberían tener asistencia perfecta.

En todo caso, está claro que al día de hoy no existen los mecanismos internos para medir el trabajo y la productividad de los legisladores, excepto cuando la prensa hace evaluaciones exhaustivas. Sabemos que esa alta tasa de ausentismo legislativo es un mal que viene de lejos, cuatrienio tras cuatrienio, pero por esa misma razón la Asamblea Legislativa ha ido perdiendo credibilidad y prestigio entre los ciudadanos, que cada día miran con más suspicacia su labor y exigen que se reduzca su estructura.

Ganar un escaño de senador o representante no es un salvoconducto para trabajar de forma acomodaticia o ausentarse a voluntad. Tampoco para justificarse con excusas inaceptables, amparándose en la complicidad de aquellos que ni les reclaman ni les piden cuentas.

Es necesario mayor compromiso de trabajo legislativo en lo que resta del cuatrienio. Igualmente, de cara a los comicios generales, será pertinente que los electores consideren el récord de desempeño de quienes hoy ocupan escaños parlamentarios y aspiran a revalidar en sus puestos. El pueblo estará atento.