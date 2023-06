Auge en Condado para servir al turismo y a los residentes

El exponencial desarrollo inmobiliario que se proyecta para la zona de Condado en San Juan es una positiva consecuencia del excelente momento que vive la industria del turismo en Puerto Rico con cifras de ocupación hotelera y plazas laborales que rompen récords históricos.

Se perfila que una de las áreas más afluentes de la isla será escenario de un auge que, por el volumen y la diversidad de proyectos, no se registraba hace una década. Una investigación periodística de El Nuevo Día estimó que en los próximos cinco años se invertirán $450 millones en nuevas hospederías, torres de vivienda y condohoteles orientados al segmento de lujo.

Condado goza de una estratégica ubicación bañada por una preciosa playa, una excepcional laguna y una avenida que forman parte esencial del patrimonio urbano de la ciudad capital. Por lo mismo, se espera que esta revitalización venga acompañada de la modernización y del cuidado que han reclamado durante años los vecinos del sector.

La ocasión invita a una revitalización que modernice la infraestructura para conveniencia, no solo de las nuevas actividades, sino de la comunidad asentada. Debe prevalecer el balance entre el progreso económico, mediante la optimización de la diversidad turística, y la sostenibilidad a largo plazo de esta zona con valor ambiental.

La vigorosa recuperación del turismo tras la pandemia y los desastres naturales ha sido una buena noticia para Puerto Rico. Los ingresos por alojamientos en el 2022 fijaron un nuevo parámetro estadístico al sumar $1,400 millones. Los recaudos del impuesto por habitación (room tax), llegaron a $115 millones, un crecimiento de 15% respecto al 2021, mientras que los alquileres a corto plazo y las habitaciones de hoteles alcanzaron una ocupación promedio de 85%.

Todos estos logros brillan con mayor nitidez pues se han consolidado durante una feroz crisis económica mundial. Puerto Rico se ha beneficiado del masivo anhelo de buscar refugio y disfrute de millones de turistas afanados en recuperar la normalidad en sus vidas tras las devastadoras consecuencias del COVID-19.

Impulsado por este auspicioso escenario, diversos inversionistas apuestan a levantar edificios que abarcan toda la península residencial y turística de Condado. Ya se aprecia el movimiento con la adquisición de lotes con viviendas unifamiliares o estructuras existentes para demolerlas y levantar torres. Todos los proyectos se orientan al mercado de lujo con una oferta de residencias de altos estándares y hoteles cinco estrellas. Datos obtenidos por este periódico señalan que están encaminados 24 nuevos proyectos de construcción en poco más de una milla cuadrada.

Paralelamente, el mercado de propiedades registra un movimiento alcista, hasta ahora, imparable. Ha dejado de ser novedad el astronómico valor que han alcanzado residencias de lujo, llegando a un promedio de compraventa de $1.2 millones que supera a distritos tan populares como Brickell en Miami.

No cabe duda de que nuestra economía necesita planes de desarrollo que sostengan el auge del turismo y, principalmente, aseguren las plazas laborales de esa fecunda industria. Otra razón de peso está conectada con la actividad de la construcción. Una vez que comience el natural declive de las ayudas federales, este pujante sector necesitará nuevas oportunidades para mantener arriba una actividad clave para Puerto Rico.

No obstante, el luminoso panorama no debe encandilar a los encargados de proteger el medio ambiente ni avivar a quienes usan argumentos políticos oportunistas que impiden el progreso. Ya se han levantado alertas sobre el reemplazo de construcciones verticales en sitios donde había una sola residencia, lo que podría implicar una sobrepoblación en una superficie limitada. Asimismo, los efectos del calentamiento global no pueden ser ignorados.

Las autoridades tienen al frente múltiples responsabilidades. Deben equilibrar el necesario desarrollo económico con el cuidado de nuestro preciado hábitat natural y evitar el colapso de un área que ya sufre las consecuencias del atraso que golpea a toda la infraestructura de la isla. Las nuevas edificaciones deben venir acompañadas de obras de mitigación que eviten un lío mayor con el intenso tránsito vehicular, el viejo sistema de alcantarillado y la vetusta infraestructura eléctrica, entre otras precariedades.