Crucial cita en San Salvador para los atletas boricuas

Los ojos de la región se posarán desde hoy, viernes, en San Salvador, la sede principal de la edición 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que serán inaugurados oficialmente en el estadio nacional de la capital de El Salvador.

Puerto Rico dirá presente con 404 atletas -201 mujeres y 203 hombres-, la delegación más grande que ha presentado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe fuera de nuestra jurisdicción.

La expectativa del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), presidido por Sara Rosario Vélez, es alcanzar las 100 medallas, lo que superaría las 87 ganadas en los pasados Juegos de Barranquilla 2018.

Según la propia Rosario, la inversión en esta delegación sobrepasó el millón de dólares, recaudado a través de aportaciones gubernamentales y auspicios de empresas privadas.

Por ley, el Copur recibe del gobierno $8 millones anuales, los cuales son utilizados para costear entrenamientos, viajes y estipendios de nuestros deportistas, además de garantizar el funcionamiento del organismo deportivo y su administración. Coincidimos con Rosario en que este dinero no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión de país para fomentar la práctica deportiva y ayudar a desarrollar esos nuevos ídolos del deporte.

Estos juegos regionales no cuentan con la exposición ni la fanfarria de otras competencias de más alto nivel, como los Juegos Olímpicos o los Panamericanos. Sin embargo, para la gran mayoría de nuestros atletas, estas son sus Olimpiadas. Para muchos de los deportistas boricuas, los Juegos Centroamericanos y del Caribe marcan su gran oportunidad de representar al país en el relieve internacional. Ya sea por falta de recursos u otras razones, los Juegos Olímpicos no son accesibles para estos atletas, quienes en su mayoría no pueden dedicarse de lleno al deporte. Así que, en San Salvador darán el máximo por su país, cumpliendo el sueño de competir con la bandera de Puerto Rico en el pecho. Eso debe ser reconocido y aplaudido.

La delegación de Puerto Rico para San Salvador cuenta con atletas de renombre internacional, como la tenismesista Adriana Díaz, la campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn y la fondista Beverly Ramos, quien es la abanderada junto al velerista Raúl Ríos. Son atletas que no tienen mucho que probar en estos juegos, pero que reafirman su compromiso con Puerto Rico al viajar a San Salvador para competir por su bandera.

También compiten otros atletas que conoceremos en las próximas dos semanas, y que se proponen dar sus primeros pasos hacia otras grandes conquistas. Por ejemplo, eventuales medallistas olímpicos como la tenista Mónica Puig (oro en Río 2016) y el luchador Jaime Espinal (plata en Londres 2012) conquistaron sus primeras medallas doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010. En los Juegos de San Salvador estaremos atentos a esos deportistas que irrumpirán en la escena internacional.

Fuera de las líneas deportivas, estos Juegos también servirán para poner bajo la lupa al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha empleado una política de mano dura contra gangas criminales que le ha ganado tanto admiración como críticas de grupos de derechos humanos.

El Salvador se ha autodenominado como el “salvador” de estos juegos, luego que asumiera la tarea de prepararse para recibir la competencia tras el retiro de Panamá como sede en el 2020 mientras enfrentaba la emergencia de la pandemia de COVID-19. La salida de Panamá resultó en el atraso por un año de los Juegos, de 2022 a 2023, para darle tiempo a San Salvador para preparar la justa.

El retraso de un año, no obstante, pareció no ser suficiente en San Salvador, donde esta semana aún trabajaban a toda prisa en la construcción de instalaciones. Incluso, algunas no estarán listas, lo que causó la mudanza a última hora de ciertas competencias.

El Nuevo Día, con sus enviados especiales, dirá presente en la cobertura de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe con la expectativa de contar las historias de triunfos de nuestros atletas, además de reseñar sobre cómo se vive en San Salvador esta justa deportiva.