El dragado del Caño Martín Peña abre a una nueva era

El ejemplo de valentía, unidad y arraigo que han demostrado los residentes de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña se ve por fin recompensado con el inicio en firme de las labores de limpieza profunda, y el extenso proyecto de acondicionamiento que dará paso al tan ansiado dragado de ese cuerpo de agua.

La lucha, que se ha extendido por dos décadas, ha estado jalonada por aplazamientos y obstáculos. Pero ahora finalmente da comienzo la obra que sin duda cambiará la faz de la ciudad. Surgirán incontables posibilidades de comunicación y desarrollo en las riberas de ese cuerpo de agua que, una vez dragado, será vigoroso, mucho más profundo y limpio, capaz de propiciar un tráfico marítimo que ahora brilla por su ausencia.

Pero lo más importante es la salud y la dignidad de la gente que componen las comunidades G8, populosos barrios ubicados en una extensa zona entre Santurce y Hato Rey.

Olvidados y desdeñados por demasiado tiempo, los residentes del Caño, herederos de aquellos humildes fundadores que empezaron a poblar la zona hacia la década de 1920, se han mantenido fieles al lugar, criando a sus hijos, nietos y biznietos. Se trata de toda una descendencia que en su inmensa mayoría ha seguido apegada a esos lugares, a pesar de las inclemencias del tiempo y las presiones para que desalojen.

La fe en que podían aspirar a algo mejor que los destrozos causados por las inundaciones, el aire insalubre, la marginación y el prejuicio, los mantuvo firmes en su propósito de no claudicar y mantenerse apegados a la tierra con la que guardan intensos vínculos afectivos y culturales.

No hay político, organización o agencia que, en esta hora en que empiezan por fin los trabajos, pueda superar los méritos de quienes en verdad se han convertido en héroes y heroínas de una monumental transformación, en especial los y las líderes de las comunidades y del Proyecto Enlace. A lo largo de veinte años nunca cejaron en su empeño de rehabilitar el área, oponiéndose a los intentos que surgieron para desarticular el movimiento comunitario y dividir a los residentes.

Completados los trabajos de rehabilitación, que ayudarán a restaurar el flujo del mar hacia la Laguna San José, no se necesitará mucho esfuerzo para remozar un paisaje que ya de por sí es privilegiado, con amplias perspectivas turísticas para beneficio de sus actuales residentes. La voracidad comercial no debe desvirtuar esa belleza original del Caño. A ese particular deben estar pendientes, no solo las comunidades integrantes del G8, sino las agencias concernidas.

El esfuerzo por recuperar lo perdido y devolverle su magnificencia al ecosistema a través de las casi cuatro millas de largo que tiene el Caño debe ser reciprocado con una conducta cívica que será responsabilidad de todos, y con una vigilancia, tanto comunitaria como gubernamental, que logre proteger esos lugares, a través del tiempo, en estado óptimo.

Con una inversión de más de $163 millones en fondos federales, provenientes de la Ley Bipartita de Infraestructura, y casi $91 millones de pareo en fondos estatales, toda la zona adquirirá un gran valor inmobiliario y ecológico. Eso lo veían venir aquellos funcionarios y especuladores que en 2009 impulsaron una ley que boicoteaba la titularidad de los terrenos, lacerando el noble ejemplo del Fideicomiso de la Tierra. El compromiso de la gente del caño los paró, como en el futuro se verían obligados a detener otras maniobras de inescrupulosos que tratarán de aprovecharse del florecimiento del Caño. Contarán con todo nuestro apoyo para que ello no suceda.

Este inicio de trabajos, este triunfo, es de las familias que no han podido moverse de sus casas cuando llueve mucho; que se han enfermado por la pestilencia de las aguas; que no han tenido alcantarillado pluvial y en muchos casos ni siquiera agua potable. Contra viento y marea, prevaleció su firmeza, esa serena tenacidad que hoy se convierte en ejemplo para todo Puerto Rico.