El regreso escolar es un gran reto salubrista para el país

Uno de los desafíos más importantes que tiene a corto plazo el gobierno de Puerto Rico es el regreso a clases en los próximos días de poco menos de 300,000 niños, en medio de la enorme amenaza de la pandemia de COVID-19. Es un reto mayor en el que gobierno tiene el ineludible deber de actuar con el mayor celo y responsabilidad, pues las consecuencias de actuaciones imprudentes pueden ser catastróficas.

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, ha anticipado que no ve posible el regreso de los estudantes a los planteles, que está pautado para el 17 de septiembre, ante la tasa de positividad que mantiene la isla por encima del 5%. Con 279 muertes acumuladas informadas, el gobierno reportó ayer 353 casos confirmados nuevos -para un total de 9,319- y 352 nuevos probables -que acumulan 13,502. Los números indican que la propagación no ha sido contenida.

Por un lado, un regreso a destiempo a clases presenciales puede desembocar en aumentos exponenciales de contagios entre niños. Por el otro, las clases a distancia son todavía un enorme obstáculo para una gran cantidad de estudiantes pobres que no tienen acceso a la tecnología necesaria para esa dinámica educativa.

PUBLICIDAD

Entre esas dos realidades ineludibles, como en una cuerda floja, camina hoy nuestro sistema educativo. Nuestro llamamiento es a que el Departamento de Educación (DE) asuma con la mayor seriedad el complicadísimo escenario y tome las medidas que sean necesarias, incluso las más creativas o audaces, para garantizar tanto la salud como la educación a quienes más la necesitan.

El semestre pasado, enfrentado de repente a la necesidad de cerrar escuelas por la súbita irrupción del COVID-19 en nuestra vida colectiva, el DE simplemente fracasó en su intento de continuar dando clases en línea. Se enfrentó a la dolorosa realidad de que muchísimos de sus estudiantes, el 78% de los cuales está bajo el nivel de pobreza, no tenía ni los equipos ni el acceso a internet para recibir clases a distancia. Prácticamente ningún docente tampoco tenía equipo provisto por la agencia.

Una investigación de este diario reveló que al menos 22,000 estudiantes de escuela pública no tomaron ni un día de clases el semestre pasado, primero por el terremoto en enero y después por la pandemia. Miles de otros tomaron unas pocas semanas o hasta días. No se sabe de ninguno que haya tenido lo que de verdad puede llamarse educación en línea: interacción en tiempo real, mediante una conexión de internet, con su maestro.

El Departamento de Educación no puede permitir que este escenario se repita.

La agencia tiene planes de comenzar clases virtuales el 17 de agosto. Pero a pesar de una inversión de $261 millones en equipos, adiestramientos y licencias, la mayoría de los estudiantes no tendrá su equipo, ni estarán adiestrados en el uso de las plataformas elegidas para dar clases, en lo que queda de este mes.

PUBLICIDAD

Con la información recién provista por el Secretario de Salud, las posibilidades de que el ambiente sea entonces lo suficientemente seguro para un regreso a clases presenciales se aleja, ni siquiera en la modalidad híbrida de la que ha hablado el Departamento de Educación.

En fin, que las autoridades están entre la espada y la pared, imposibilitados, por un lado, de darle educación en línea a los 274,000 estudiantes que se esperan este año escolar, y, por el otro, con la incertidumbre en cuanto al desarrollo de la pandemia del COVID-19 como para saber cuándo sería seguro un regreso a clases presenciales.

El gobierno tiene la obligación constitucional de proveer educación pública gratuita. Si no lo dijera la Constitución, debía decirlo la conciencia. Los niños y niñas que van a escuelas públicas son abrumadoramente de los sectores más empobrecidos de la isla. Nadie más que ellos necesitan esa herramienta indispensable de avance social que es una educación de calidad. No merecen que otra vez, pandemia o no, los dejemos a su suerte.