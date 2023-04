Emplazados los municipios a la rendición de cuentas

Se sabe que gran parte de las alcaldías de Puerto Rico brinda servicios invaluables a la población, y en algunos casos responde con creces a las necesidades de los ciudadanos. Pero en los últimos años, los incesantes casos de corrupción y despilfarro han lacerado la confianza en los gobiernos municipales, lo que coincide con el pedido de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que rindan cuentas.

Eso es lo que se desprende de las declaraciones emitidas en la reunión que sostuvo ese organismo el pasado viernes, y en la que el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, fue enfático al lanzarle un reto a los ejecutivos municipales: a menos que hagan cambios sustantivos a sus operaciones, no recibirán fondos adicionales, que son aquellos que los alcaldes imploran para mitigar el fin de las remesas del Fondo de Equiparación.

El Fondo de Equiparación, que provee el gobierno central y que antaño rondaba los $350 millones anuales (aunque ahora haya disminuido a menos de la mitad), ha ayudado a los gobiernos municipales a salir airosos de situaciones difíciles o de auténtica crisis. Sin embargo, ya se sabía que esa ayuda cesaría en 2024, lo que obligaba a la toma de medidas para ajustarse al cambio.

PUBLICIDAD

Han tenido tiempo para prepararse los alcaldes. Al menos para diseñar planes verosímiles de crecimiento económico, así como de ahorro en la gestión administrativa. También sabían que el dinero prometido por el gobierno central, una asignación que el gobernador Pedro Pierluisi incluyó en el borrador del plan fiscal que dio a conocer el pasado enero, dependía precisamente de lo que determinara la JSF.

El secretario de Estado, Omar Marrero, ha interpretado las declaraciones de Mujica como señal de que no se han cerrado totalmente las puertas para facilitar nuevos fondos a los municipios. Es posible que así sea, pero el mensaje es claro: los alcaldes deben dar el primer paso y cumplir con las condiciones del ente federal. Lo que debieron haber hecho antes, que es recortar en renglones que no impacten directamente a la población, ahora tienen que hacerlo sin demora. Les corresponde demostrar voluntad de cambio, y una visión realista de la situación. Todos sabemos que en sus presupuestos hay partidas que no se corresponden con el rigor fiscal que exige este momento.

Cierto número de alcaldes no acaba de comprender que Puerto Rico entero se halla inmerso en un proceso de reorganización de sus finanzas, en el que se ha comprometido al pago de una deuda en las mejores condiciones posibles, dentro de la gravedad de los incumplimientos. Un proceso como ese conlleva recortes y sacrificios para todos. Los municipios no pueden pretender seguir una ruta distinta, a costa de unos fuertes desembolsos del gobierno, que terminamos pagando todos los contribuyentes.

PUBLICIDAD

Algunos alcaldes, como modo de presión, aseguran que a la hora en que se suprima el Fondo de Equiparación y no haya otra asignación que lo compense, se verán obligados a descontinuar servicios esenciales a la población, así como despedir empleados de la nómina municipal. No dudamos que ante ese panorama tendrán que apretarse el cinturón y eliminar una serie de gastos. Pero deben asegurarse de que antes de recurrir a medidas extremas, no les sería posible prescindir de asesores, o eliminar gastos cosméticos, destinados a deslumbrar a los futuros votantes y afianzar simpatías políticas en su entorno.

El Nuevo Día ha sido consistente en reseñar acciones de inexplicable ligereza administrativa, no de uno, ni dos, ni tres alcaldes, sino de decenas de ellos que, aun sabiendo que se acercaba el fin del Fondo de Equiparación, y que no hay nada seguro en el horizonte para sustituirlo, han desperdiciado dinero en proyectos innecesarios, sin beneficio para la gente que los ha elegido.

Ahora tienen que responder ante la realidad de una situación con la que tuvieron que haber contado. Demostrar que son capaces de encaminar a sus pueblos por una ruta austera, pero que priorice al ser humano.