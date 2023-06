En defensa cabal de la biodiversidad en Puerto Rico

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos evalúa al menos tres querellas sobre actividades en Quebradillas que pudieran tener el potencial de amenazar la biodiversidad de la zona. Es importante que la agencia federal determine si los eventos impactan la flora y fauna, y de ser así, que recomiende los pasos necesarios para protegerlas.

En años recientes han surgido señalamientos en torno a construcciones en áreas protegidas por su alto valor ecológico e histórico en municipios como Rincón, Salinas y Aguadilla. En ciertos casos, la querella ha sido resuelta en contra de los responsables de las obras; otros imputados esperan por el procesamiento de sus casos en el Tribunal Federal.

Prácticas como las señaladas apuntan a una recurrente desatención de los recursos naturales o históricos de Puerto Rico. Muchas veces los agravios están motivados por el afán de lucro sin considerar los procesos regulatorios, las penalidades o las consecuencias lesivas para el medioambiente y las comunidades.

Una de las querellas le imputa al Municipio de Quebradillas construir una calle en un hábitat crítico. Otra denuncia una tala de árboles que conforman el hogar de una amenazada especie de mariposas, las cuales son importantes polinizadores. Estudios han mostrado que las mariposas son biomarcadores que permiten conocer la salud de los ecosistemas.

Estas designaciones no son arbitrarias. La Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción define el hábitat crítico como las áreas geográficas específicas que contienen características esenciales para la conservación de una especie amenazada o en peligro de extinción, que pueden requerir una gestión y protección especiales, de acuerdo con la plataforma digital del Servicio de Pesca y Vida Silvestre.

El hábitat crítico puede incluir áreas que no están ocupadas por la especie pero que serán necesarias para su recuperación. La designación alerta a las agencias federales para que realicen esfuerzos especiales de conservación de la especie cuando trabajan, financian o permiten actividades en esas zonas. La información indica que la designación no impactará acciones realizadas en propiedades privadas que no requieren fondos o permisos federales.

Debemos recordar que ningún ser vivo es insignificante. La protección de mariposas, tortugas y árboles está lejos de limitarse a actitudes sentimentalistas. Se trata de un asunto concreto, práctico y hasta económico porque incide en la vida, salud y seguridad del ser humano, una especie cuya sobrevivencia obviamente también depende de la riqueza de la biodiversidad que los recursos naturales brindan. Se estima que desde que comenzó este siglo han desaparecido más de 500 especies en el planeta.

Si algo ha causado que en estas semanas experimentemos serios eventos de calor extremo asociados al cambio climático es precisamente la actividad humana que, por décadas, ha menospreciado el valor real de los recursos naturales y sus especies.

Hoy, cuando está constatada científicamente la forma acelerada en que ocurren los cambios climatológicos dramáticos que deberían prolongarse por décadas y hasta siglos, es injustificable mantener las conductas que incrementan la vulnerabilidad física y social de Puerto Rico.

Urge edificar una cultura de aprecio y respeto a los recursos naturales de los que depende el bienestar humano y de otras especies. Por ejemplo, los arrecifes de coral protegen las costas de inundaciones y erosión; los árboles absorben los gases, como el carbono, que son acelerantes del aumento en la temperatura global y son fuentes del oxígeno que necesitamos para vivir; las mariposas y las abejas polinizan, asegurando así la propagación de la flora que sostiene la seguridad alimentaria.

Afortunadamente para Puerto Rico, hay luces de esperanza en el desarrollo de la apremiante conciencia ecológica ciudadana que valora la biodiversidad y su importancia para la vida presente y futura.