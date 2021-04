Firme y necesaria acción contra el fraude al PUA

No fue fácil detectar desde el principio, en medio del cierre de casi todo el gobierno, los movimientos fraudulentos de aquellas personas que, burlándose de las autoridades, solicitaron ilegalmente los beneficios del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA). Pero, gracias a la labor conjunta de varias agencias, tendrán que rendir cuentas.

El primer grupo de acusados por fraude al PUA —compuesto por nueve individuos que llegaron a obtener casi $420,000 mediante engaño— fue dado a conocer esta semana en una conferencia de prensa en la que hubo representación de diversas instancias federales y estatales. Los acusados se enfrentan a distintas penas de cárcel y multas. Las autoridades han dejado la puerta abierta para el procesamiento de muchas otras personas.

No parece que anteriores redadas contra este tipo de delitos, vinculados al robo de identidad, uso del servicio postal para cometer fraude, y manejo indebido del Seguro Social, hayan amedrentado a los que se creen por encima de la ley, o más astutos que las autoridades encargadas de detectarlos. Aunque al principio la localización de los estafadores haya estado ralentizada por las limitaciones de la pandemia, tarde o temprano dan con ellos y tienen que enfrentar la justicia.

Miles de ciudadanos que se han sentido aludidos por las advertencias del jefe de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, así como del director del FBI en San Juan, Rafael Riviere, han tomado la iniciativa de devolver el dinero que obtuvieron ilegalmente, ya que sabían que no cumplían con los requisitos exigidos por las reglamentaciones federales. Algunos de ellos continuaban devengando un salario a la vez que recibían los cheques del PUA, y otros simplemente no habían estado activos en la fuerza laboral en muchos años y, por lo tanto, no tenían derecho a recibir compensación por ese concepto.

Los acusados, a sabiendas de que actuaban contra la ley, saturaron las instalaciones y las líneas telefónicas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en un momento en que se tenían que evitar las aglomeraciones y mantener la calma con el fin de responder a los que de verdad estaban necesitados.

Muestra de la gran cantidad de personas que tuvieron éxito en sus estrategias para apropiarse indebidamente de fondos públicos es que, hasta la fecha, cuando se han sentido en riesgo de ser arrestados, la cifra de devoluciones ha alcanzado los $70 millones y sigue aumentando.

Estas son las primeras acusaciones que se radican por tal causa, pero muy probablemente no serán las últimas.

La Fiscalía federal, el FBI, los departamentos de Hacienda, del Trabajo y Recursos Humanos y de Seguridad Pública, así como la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, se han unido a las expresiones del fiscal Muldrow en el sentido de que “el trabajo no termina aquí”.

Eso esperamos. Los que defraudaron al gobierno solicitando estos beneficios necesitan responsabilizarse por sus actos. De sufrir otra emergencia en el futuro, Puerto Rico debe de estar blindado contra los malos manejos, vengan de donde vengan.

Aunque en la conferencia de prensa trascendió que lo ocurrido en Puerto Rico también ha pasado en otras jurisdicciones, nuestro objetivo como pueblo es retomar la senda de la honestidad fiscal. Ese objetivo solo se logra aunando esfuerzos para denunciar el fraude donde quiera que asome sus garras.

Hay que saludar —y reconocer— los esfuerzos de las agencias y autoridades cuya pertinaz labor ha rendido frutos. Y hacer un fuerte llamamiento a la población en aras de que ese tipo de delincuencia, lejos de pasarse por alto como un acto de picaresca sin consecuencias, sea del todo repudiada.

La apropiación de fondos destinados a aliviar las vicisitudes de miles de puertorriqueños es un crimen que, no solo daña la imagen del país, sino que repercute en la integridad de familias enteras, incluyendo niños que se enfrentan al dolor de ver encarcelados a sus padres.