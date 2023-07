La delicada ecuación entre orden público y turismo

El proyecto de la ordenanza para actualizar el código de orden público, propuesto por el alcalde de San Juan Miguel Romero, ha generado una ardiente discusión pública entre vecinos, comerciantes y la legislatura municipal.

El Municipio capitalino se compone de cuatro centros urbanos que combinan locales comerciales y zonas residenciales, en lo que constituye uno los patrimonios más valiosos de la isla: Río Piedras, Santurce, Condado y el Viejo San Juan. Como ocurre en todos los países con vocación turística, el día y la noche conjugan una oferta que potencia el valor de las ciudades destino para clientes locales y foráneos.

La ordenanza, anunciada por el alcalde Romero, busca garantizar la convivencia social y la seguridad de visitantes y residentes de las zonas mencionadas. Estos últimos han presentado reiteradas quejas por el consumo de alcohol a altas horas de la madrugada, ruidos molestos e incidentes de índole delictiva que perturban la tranquilidad de sus hogares.

PUBLICIDAD

Hay varios aspectos del proyecto que se ven positivos. El principal tiene que ver con la propuesta que agrupa a ocho ordenanzas vigentes. Esta medida facilita la correcta aplicación de las normativas que resulten después de la discusión en vistas públicas convocadas por la casa edilicia.

La implantación de ordenanzas para regular el orden público siempre ha sido objeto de apasionadas polémicas. Uno de estos capítulos se vivió durante la administración municipal de la alcaldesa Sila María Calderón, quien en agosto de 1997 puso en marcha una primera propuesta que atendió históricas demandas de orden y convivencia en el Viejo San Juan. Los aspectos centrales de aquella reglamentación buscaron regular la venta o el expendio de bebidas alcohólicas a menores y el consumo fuera de los establecimientos comerciales.

El alcalde Romero ha presentado su propuesta cuando ya casi se cumplen 26 años de esa primera iniciativa de la alcaldesa Calderón, que supo interpretar los cambios sociales, demográficos y comerciales con la debida protección a los menores de edad, cuestión que fue uno de los puntos más celebrados.

El reto de administrar la seguridad y la convivencia entre residentes y comercios está presente en todos los destinos turísticos. Y las respuestas siempre siguen un patrón: aumentar la presencia policial, bajar los decibeles de la música y regular los horarios de la venta de alcohol. Por ejemplo, en el llamado “distrito del ocio” de Miami se fijó la hora de cierre para establecimientos con capacidad para 100 personas a las 2 am.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan (ACOVI), Diana Font, ha expresado la molestia del sector. Argumenta que la propuesta de fijar una ley seca para después de la 1 am reduce su capacidad de competir con los pueblos limítrofes que no tienen esa restricción. Denuncia que esta medida acabará con un sector que aún no se recupera de los embates de la pandemia y sufre con el alto costo de la electricidad.

PUBLICIDAD

No hay duda de que el turismo, un pilar fundamental de nuestra atribulada economía, merece una protección adecuada que respete el sano equilibrio entre el orden público, la convivencia vecinal y las ofertas de esparcimiento que anhelan quienes escogen a nuestra isla como su destino favorito.

Asimismo, la seguridad pública, ahora en el centro de esta polémica, es un tema que afecta a todo Puerto Rico. Los índices de criminalidad no tienen como única causa al comercio y la vida nocturna. Se trata de un asunto de índole social que concierne al gobierno, la policía y los municipios.

Los establecimientos comerciales, a su vez, deben ser parte de la solución y eso incluye alinear a una minoría que burla las reglas y que termina dañando el negocio de todos. Y los residentes deben hacer oír su voz, siempre canalizada por un diálogo abierto, para atender sus comprensibles requerimientos.