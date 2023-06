La responsabilidad fiscal municipal es una obligación

Por décadas, ha existido en Puerto Rico la noción de que el gobierno central resolverá las dificultades económicas de los municipios, una situación que desde hace mucho tiempo no se sostiene, debido a los conocidos ajustes fiscales y la urgencia de sembrar responsabilidad en la administración pública. Por lo tanto, los ayuntamientos deben atender seriamente las soluciones que se les han puesto sobre la mesa.

Cuando llegue a su fin el llamado Fondo de Equiparación, dentro de un año, las alcaldías que no tengan un plan diseñado y puesto en marcha para manejar rigurosamente sus finanzas estarían en un agudo abismo financiero.

Sabemos que hay alcaldes que han tomado medidas, conscientes de que los municipios, a pesar de todos los problemas que han confrontado y la mala imagen que proyectan en ocasiones con señalamientos de corrupción o frivolidad en los gastos, siguen siendo un poderoso instrumento de apoyo a la población. Esta función meritoria la ejercen en especial en las comunidades más humildes, que son las más golpeadas por los males sociales y los desastres naturales.

Decenas de alcaldes, sin embargo, parecen haber desaprovechado la oportunidad de estos pasados años de bonanza, cuando distintos tipos de ayuda comenzaron a fluir desde varias instancias federales. Al menos dos préstamos, uno girado a favor de los 78 municipios tras el huracán María, y otro que le fue otorgado a 52 pueblos que se vieron afectados por los terremotos de 2020, fueron más tarde condonados por el gobierno de Estados Unidos. Ahí tienen un dinero que no tuvieron que devolver.

A esos préstamos también se añadieron los fondos bajo la Ley CARES, y el Plan de Rescate Americano, llegados durante la pandemia. Y como si fuera poco, a las arcas municipales simultáneamente entraban fondos para rehabilitar los cascos urbanos.

Los tiempos de bonanza son, o deberían ser, espacios obligados para la planificación financiera. Son momentos para evaluar la situación a largo plazo, haciendo los ajustes pertinentes. Sin embargo, ciertos ayuntamientos dejaron pasar el tiempo, actuando como si el dinero nunca se fuera a acabar. Eso los mantiene enfrentando un déficit perpetuo que, llegado el momento, los condenaría a la insolvencia.

Los municipios tienen disponible el asesoramiento del gobierno central y de la Junta de Supervisión Fiscal. El pasado lunes, el gobernador proponía el modelo de consorcios aplicado al recogido de basura, a las subastas y compras, y hasta la reorganización policiaca, creando estructuras regionales. De hecho, la policía de algunos pueblos, obligada por las circunstancias, en ocasiones pide refuerzos a otros municipios y actúa como si esa estructura regional ya existiera.

Los municipios no se han quedado solos. En estos momentos hay un equipo del gobierno que trabaja con la Junta de Supervisión Fiscal, y está enfocado en la búsqueda de alternativas para los ayuntamientos que enfrentarán mayores dificultades.

Por supuesto que las reglas del juego van a cambiar. La fiscalización, que ha brillado por su ausencia —lo que ha contribuido al monumental desorden municipal—, vuelve para que las alcaldías, fuera de amiguismos legislativos y componendas electorales, rindan cuentas como debe ser.

A nadie le conviene que una treintena de municipios desaparezca. El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, no le ha cogido miedo a la palabra austeridad: privatizó el servicio de recogido de basura y la transportación escolar, reubicó en las nuevas compañías a un centenar de empleados de la alcaldía, y no celebra fiestas patronales si no son auspiciadas con fondos privados.

Otros alcaldes han eliminado cargos de ayudantes o se han bajado el sueldo. Y otros cesaron el pago de celulares a los funcionarios y limitaron la transportación al mínimo, solo para emergencias.

La receta es esa. Ojalá que sea aplicada a tiempo.