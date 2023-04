Lograr las reservas de quimioterapias es prioridad

El Departamento de Salud tiene la responsabilidad de coordinar un esfuerzo integrado para la adquisición de los medicamentos de quimioterapia en cantidades que permitan nutrir las reservas, ante la intermitencia en la disponibilidad de esos tratamientos contra cánceres de alta incidencia en Puerto Rico.

Es un hecho que la escasez de medicinas afecta también a Estados Unidos, un problema agudizado por la paralización de actividades durante los periodos más críticos de la pandemia del COVID-19. No obstante, las autoridades salubristas locales no pueden permanecer pasivas ante una dificultad que, de acuerdo con médicos, ya está obligando a racionar ciertos tratamientos, tomando en consideración las probabilidades de cura que tenga un paciente. Muchos pacientes podrían estar en riesgo de perder la vida si no se toman las acciones debidas.

Oncólogos han relatado que se han visto forzados a informar a pacientes que no hay suministro de quimioterapias. En ocasiones, las alternativas disponibles son más costosas.

Los tratamientos que más han escaseado durante los pasados meses son los que se usan contra el cáncer colorrectal y los cánceres de mama, testículo, ovario, vejiga, cabeza y cuello, pulmón y de cuello uterino.

El de colon es el de más mortalidad en la isla y el tercero de más incidencia. Este tipo de cáncer obtuvo 8,343 diagnósticos en un período de cuatro años (2015-2019). En ese cuatrienio, 3,361 personas murieron a causa de este padecimiento. Por su parte, el cáncer de mama es el segundo de más incidencia y el quinto de más mortalidad en Puerto Rico.

Algunos de los centros más afectados por la intermitencia en la disponibilidad de quimioterapias son los que atienden a un volumen menor de pacientes y no tienen la capacidad de comprar el medicamento en cantidades amplias como sí lo pueden hacer las instituciones más grandes, que cuentan con reservas.

El secretario de Salud, Carlos Mellado, ha informado que se analiza la posibilidad de tener disponibles medicamentos de marca en caso de que los productos genéricos escaseen. Es importante asegurar que las instituciones más pequeñas, a veces ubicadas lejos del área metropolitana, tengan acceso a los tratamientos que sus pacientes necesitan.

Es enorme la angustia que un paciente y su familia sufren cuando se produce un diagnóstico de cáncer. No es justo añadirles más preocupación y temor con la insuficiencia de los medicamentos recomendados. Estudios apuntan a que estos factores estresantes pueden debilitar la respuesta inmunológica del paciente.

Mientras tanto, profesionales de la salud han insistido en que, ante la actual coyuntura, cobra mayor importancia que las personas visiten a sus médicos para someterse a las pruebas rutinarias para la detección temprana de enfermedades como el cáncer. Así puede comenzarse a tiempo un tratamiento con el potencial de lograr la cura.

Se reconoce que el cáncer es una enfermedad multifactorial, en la que pueden incidir particularidades genéticas y ambientales. No obstante, las probabilidades de prevenirlo aumentan cuando se adoptan estilos de vida saludables como abstenerse de fumar, mantener una dieta balanceada y hacer ejercicios.

Las dificultades enfrentadas por la limitación del acceso a tratamientos deben motivar a la comunidad científica, incluido el Centro Comprensivo de Cáncer, a trabajar sin descanso para encontrar nuevos tratamientos que ayuden a superar esa terrible enfermedad.

La buena nueva es que un diagnóstico de cáncer hoy no significa necesariamente una sentencia de muerte. Existen nuevas alternativas que permiten mejorar la calidad de vida y superar ese gran reto de salud. Estos descubrimientos prometedores y los por conocer deben aportar optimismo y esperanza a quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer. Mientras, las autoridades salubristas han de hacer su parte, procurando que los medicamentos necesarios para tratar este mal estén disponibles.