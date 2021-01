Necesitamos una academia puertorriqueña de la ciencia

En Puerto Rico lidiamos en estos tiempos críticos con amenazas nunca vistas y del tipo que solo se puede enfrentar con ese recurso invaluable de la humanidad que es la ciencia.

Entre muchas otras, esos desafíos incluyen el calentamiento global y su consecuencia de potentes huracanes; la amenaza siempre latente de enfermedades tropicales propias del área del planeta en que habitamos y, por si fuera poco, el COVID-19, ese virus desconocido hace apenas un año, que cambió la forma en que vivimos y dio un golpe brutal a nuestra economía.

Nuestra respuesta a esos y muchos otros desafíos científicos, cuando la ha habido, ha sido hasta ahora, por lo general, carente de coordinación, de coherencia y hasta de conocimiento o dependiente de lo que se estudie o se decida en otras jurisdicciones cuyas realidades e intereses no necesariamente coinciden con los nuestros.

Por esta razón apoyamos la iniciativa de crear una academia puertorriqueña de la ciencia. Una institución como esta, bien formulada y dirigida y con los recursos apropiados, estudiaría distintas amenazas que se puedan cernir sobre Puerto Rico antes de que nos toquen a las puertas e informaría las decisiones de los gobernantes para enfrentarlas.

Eso es precisamente lo que hacen las incontables academias científicas alrededor del mundo, incluidas las del gobierno federal de Estados Unidos y las de casi todos sus estados. La Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos se estableció por ley en 1863. Funciona hoy como una entidad privada, sin fines de lucro e independiente, que recibe cerca del 85% de su sustento del gobierno federal.

En todos los estados, menos Rhode Island y Alaska, hay distintos modelos de academias de ciencia, incluyendo las parejas Arizona-Nevada y Colorado-Wyoming, que las tienen en conjunto. Ese es el caso, también, de la inmensa mayoría de otros países. Es difícil encontrar una sociedad que deje al azar, o encargue a otros, cuestiones tan graves como las que procuran asegurar el bienestar e incluso la sobrevivencia humana. Nuestros vecinos en la República Dominica y Haití cuentan con instituciones de este tipo.

La honda ausencia de una academia de la ciencia en Puerto Rico quedó expuesta, en sus más inquietantes características, cuando a principios de este año comenzó a propagarse, primero por Asia y Europa, y después por nuestro vecindario, el COVID-19. No había ninguna entidad aquí capacitada para seguirle el rastro a la amenaza y orientar, tanto a la población como al gobierno mismo, sobre lo que se podía o debía hacer para prepararse.

Tuvimos que pasar en aquellos días el trago amargo de oír a un secretario de Salud decir que el COVID-19 no iba a llegar a Puerto Rico porque no había vuelos directos de China o a una epidemióloga del Estado expresar que el novel coronavirus solo se había propagado a lugares cerca de China, “como Italia”.

Pasaron largos meses de angustia y pasos en falso sin siquiera estadísticas claras del problema.

Una academia de las ciencias que sirva para entender nuestro entorno, para crear conocimiento, para aportar desde aquí a la sabiduría de la humanidad, es una medida que no se puede ni se debe postergar más. Uno de los principales promotores de la idea de una academia puertorriqueña de las ciencias, el científico puertorriqueño Daniel Colón Ramos ha dicho: “si nosotros no hacemos nuestro aporte científico a la humanidad, la humanidad va a ser menos rica por eso”.

No hay mejores palabras para entender la importancia de esto. Por la humanidad, y por nosotros como parte del gran engranaje de esa humanidad, es hora de empezar a construir la Academia Puertorriqueña de la Ciencia.