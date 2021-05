¡Ni una mujer menos!

En solo tres días, dos dramas desgarradores evidencian que Puerto Rico enfrenta una emergencia por violencia de género. Desde todos los frentes, urge tomar acciones contundentes para combatir esta lacra social que, en su más terrible manifestación, acaba con la vida de mujeres.

Las escenas horripilantes que mantienen al país en vilo muestran el serio problema de desvalorización de la mujer ante los hombres y la sociedad misma. Este cuadro de deterioro social causa vergüenza y repudio.

Mientras familiares denunciaban, sumidos en llanto, la desaparición de la joven Keishla Rodríguez, la Policía informaba del hallazgo del cuerpo golpeado, semicalcinado y abandonado de la joven Andrea Ruiz Costas en un paraje de Cayey.

El cobarde y atroz crimen contra Andrea ocurrió después de querellarse contra su hoy confeso asesino. Por negligencia, dejadez, ineptitud o complicidad machista, las autoridades ignoraron el grito de auxilio de la mujer en las dos ocasiones que ella denunció a su eventual verdugo.

PUBLICIDAD

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, informó la designación de un comité para evaluar con carácter de urgencia toda la información, los documentos y las grabaciones de las vistas celebradas en relación con la querella de Andrea. Acogemos su palabra de que la Administración de los Tribunales asumirá su responsabilidad sin excusas e impondrá las sanciones que correspondiesen.

El sistema le falló a Andrea, quien retiró la denuncia contra su agresor, frustrada con el proceder del mismo. Es un imperativo que las autoridades concernidas impongan las responsabilidades a quienes le fallaron a esta joven en la cadena del proceso de administración de la justicia. También deben asegurar que caiga todo el peso de la justicia contra el asesino confeso de un acto tan vil.

En el caso de la joven que, al cierre de esta edición, aún estaba declarada desaparecida y quien según sus familiares estaba embarazada, es preciso asegurar que cada etapa de la pesquisa se lleve a cabo con rigor extremo. Debe prevalecer el sentido de justicia para que los allegados a la joven cooperen con la investigación, en la cual debe regir la mayor objetividad.

Cada componente de la Policía, del Departamento de Justicia y de la Administración de Tribunales tiene que poner su mayor empeño en cerrarle el paso a la violencia machista. En lo que va del año han ocurrido 18 feminicidios, y en 2020 se perpetraron 52.

Deben existir los mecanismos probos para identificar a quienes fallan, exigirles cuentas y sancionar adecuadamente. Corresponde a la Policía realizar su trabajo con profesionalismo asistiendo como es debido a las mujeres que denuncian actos de violencia. La fiscalía y los tribunales tienen que superar la tendencia de creerle más al acusado que a la querellante. Las órdenes de protección son un primer paso indispensable para alejar a los agresores de sus víctimas.

PUBLICIDAD

En enero, el gobernador Pedro Pierluisi reconoció la situación de crisis e inseguridad en que se encuentran las mujeres, quienes componen la mitad de nuestra población, debido a una cultura que hace creer a hombres de todas las edades que son superiores a las féminas. Es importante que esa declaración de emergencia se implemente con acciones concretas y sentido de urgencia.

Bien lo ha dicho la jueza presidenta del Tribunal Supremo: Es preciso entender y atender la violencia de género de raíz.

Necesitamos educar a los niños y a las niñas, a los hombres y a las mujeres para que internalicen que los comportamientos violentos hacia las mujeres, y por ser mujeres, no son aceptables. La sociedad entera debe asimilar que la violencia de todo tipo, psicológica, verbal y física contra cualquier ser humano es un acto reprochable. Nos toca a todos criar hijos e hijas que cambien los estereotipos del pasado y comiencen a forjar un nuevo Puerto Rico donde el más fuerte no se adueña del poder en una relación. Un Puerto Rico donde la mujer no sea victimizada, juzgada y hasta asesinada por querer ser libre. Tenemos que luchar para que las mujeres y las minorías no se sientan solas y abandonadas por un sistema arcaico diseñado, en su mayoría, para no ver ni escuchar ni ayudar a la víctima.

Estamos ante un sistema que es cómplice del silencio, en el que reina la indiferencia ante el dolor y el miedo ajeno, y que menoscaba los derechos y la dignidad del maltratado. Nos toca a todos decir basta ya.

PUBLICIDAD

Hay que educar desde la temprana infancia para que varones y niñas crezcan entendiendo que nadie está por encima ni puede estar supeditado a nadie. Y que todas las personas, independientemente de su género o identidad, color de piel o creencia tienen el mismo derecho a la vida, el respeto a su dignidad y su integridad física y mental.

Es una obligación del Estado - del sistema de ley y orden, justicia, educación y La Fortaleza-; es materia para acción legislativa; y compete a los gobiernos municipales que están más cerca de las comunidades. Erradicar la violencia machista es también responsabilidad de las instituciones que trabajan con la niñez, incluidas las privadas, y del seno familiar.

La crueldad del asesinato de Andrea da indicios del infierno que las mujeres sufren antes de que ocurra el peor desenlace. Andrea, y muchas otras mujeres que han perecido abandonadas a su suerte, ante las garras del monstruo de la violencia machista, necesitan que se les haga justicia. La mejor manera es que ninguna más sea asesinada, mutilada o vejada.

Las familias y el país entero necesitan a sus mujeres libres, sanas y con derecho a alcanzar la felicidad.