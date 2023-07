Prevenir de peligros al turista protege la imagen del país

Los incidentes de violencia en las calles, en los que varios turistas han resultado atacados, con el saldo de personas muertas o heridas, apuntan a que es hora de que, como cuestión de rutina, en Puerto Rico se alerte a los visitantes sobre las cautelas que deben observar a altas horas de la madrugada, brindándoles consejos básicos para su seguridad.

Lo ideal sería que los turistas, al igual que los locales, pudieran pasearse libremente por cualquier zona y a cualquier hora, sin temor a ser víctimas de algún acto delictivo. Pero esa no es siempre la realidad, por lo que debemos priorizar el bienestar de las personas que, por el hecho de no vivir aquí, desconocen que pudiera haber lugares, horarios y hasta actitudes que deben evitar.

No es Puerto Rico el único enclave turístico que presenta riesgos para el visitante desprevenido que, sin saberlo, explora una zona desconocida, sobre todo de madrugada, o se mueve por lugares solitarios que los convierten en blanco fácil de asaltos y otros delitos.

Numerosas ciudades en el mundo, con gran afluencia de turistas, y que en gran medida viven del turismo, cuentan con un sistema de información que se genera en hoteles y redes sociales, en el que se ofrecen consejos o sugerencias para no aventurarse durante horas de poca actividad. Lejos de crear recelo entre los visitantes, estas recomendaciones son bien recibidas y seguramente les ahorran malos ratos.

Con el crecimiento de la modalidad de los alquileres a corto plazo, una responsabilidad de las personas que ponen su propiedad a disposición de otras debe ser aconsejar a los inquilinos para que se informen sobre la seguridad del área y sus alrededores. La Compañía de Turismo pudiera poner a disposición de los visitantes herramientas como los “tips” de seguridad, siendo fácil hacerlo hoy a través de medios electrónicos, lo mismo para quienes alquilan una propiedad o se hospedan en un hotel o parador.

Días atrás, en un lugar tan popular y concurrido como la Placita de Santurce, un turista de 38 años fue apuñalado por tres hombres que intentaron robar sus pertenencias. Eran más de las 3:30 de la madrugada, muchos comercios estaban ya cerrados, y el turista pudo haber muerto desangrado si no se da la circunstancia de que dos enfermeras, también de visita en la isla, caminaban por el lugar y le brindaron los primeros auxilios.

Otra tragedia reciente, la del turista de 17 años asesinado a tiros en la playa de Isla Verde, resultando dos de sus acompañantes heridos, también conmocionó a la opinión pública y fue reseñado por periódicos estadounidenses. Otro caso es el del turista que hace varias semanas fue agredido mientras transitaba en una “scooter” por el Viejo San Juan.

Diversos incidentes de mayor o menor impacto, todos trágicos por el daño causado a personas, son también perjudiciales a nuestra imagen turística y a la naturaleza acogedora de nuestra gente.

No hay duda de que la mayoría de esos ataques son viciosos, producto de gangas que se retan entre sí. Pero tampoco se debe descartar el hecho de que algunas veces sean generados por “malentendidos” o rencillas que surgen entre el turista, y las personas que se dedican a la venta de estupefacientes u otros delitos.

No todos los turistas que se presentan en la isla se ciñen a un código de conducta intachable, ni en su trato humano ni en las “emociones fuertes” que pudieran buscar, y sobre ese particular se han documentado casos en los medios. Hay que reconocer que una ínfima cantidad de los visitantes llega con un plan establecido y una agenda de contactos en Puerto Rico. No está de más advertirles que corren un alto riesgo al entrar en “negociaciones” con personas desconocidas, con el consiguiente riesgo de perder la vida, además de infringir las leyes.

La prevención es solo la primera etapa en el ejercicio de la honestidad de la industria. Debemos ser francos con los turistas, por su propia integridad, y por nuestra imagen.