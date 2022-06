Ruta de justicia para el procesamiento de menores

Mediante enmiendas al ordenamiento legal, Puerto Rico se esfuerza por proveer bases para la administración adecuada de la justicia en querellas que involucren a menores de edad, abriendo vías administrativas cuando no sea meritorio el curso judicial.

La atinada modificación de la Ley de Menores, avalada por el ejecutivo, impedirá que antes de cumplir los 13 años una persona sea sometida a un procedimiento judicial sin que previamente se hayan agotado los remedios administrativos en el sistema de educación pública o privada.

La enmienda de la ley surgió, en parte, en el contexto del desacertado manejo de un conflicto escolar de 2017 que implicó a una niña negra de 11 años, procedente de un hogar de escasos recursos y que estaba matriculada en el Programa de Educación Especial de una escuela pública en Carolina. La menor estuvo sumida en un proceso criminal durante año y medio tras ser imputada de empujar a una compañera de estudios con la que habría tenido desavenencias.

PUBLICIDAD

Aunque el referido caso no prosperó en el Tribunal de Menores, evidenció el procesamiento indebido de hechos que debieron atenderse en el foro administrativo, con la participación eficiente de docentes, trabajadores sociales y otros profesionales, sin criminalizar una conducta no deseada, pero no criminal, de un menor.

El activismo de la sociedad civil fue clave en el esfuerzo por propiciar la normativa para el manejo adecuado de acciones de niños y niñas que, sin ser apropiadas, no ameritan encausamiento criminal. Letrados, psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos, entre otros profesionales, han señalado las deficiencias procesales que tienden a criminalizar comportamientos que no necesariamente constituyen delitos. En demasiados incidentes, ese enfoque ha desatendido el mejor bienestar de los menores.

Las enmiendas a la Ley de Menores deben complementarse con estrategias integrales que combatan los prejuicios y las desigualdades que minan el desarrollo de muchos niños, afectando sus interacciones sociales.

Esa meta supone aumentar las oportunidades educativas y laborales en las comunidades pobres. En los esfuerzos tienen que integrarse padres, madres y tutores, entre otros actores que constituyen el modelaje de menores en formación. Por ello, urge ampliar las iniciativas que desalienten la violencia intrafamiliar que se traduce en maltrato, entre otros actos que propician conductas antisociales en la etapa de desarrollo y la adultez.

Es importante orientar a los empleados de los departamentos de Educación, de la Familia y otras entidades que atienden a menores, a fin de garantizar la adecuada puesta en vigor de las enmiendas a la Ley de Menores. Una gestión similar será igualmente pertinente en los tribunales de menores, al igual que en las agencias de ley y orden.

PUBLICIDAD

Las nuevas disposiciones incluyen la limitación de las renuncias de jurisdicción automática que propician el procesamiento de un menor como adulto. Sin embargo, el mecanismo se mantiene para casos de asesinato y agresión sexual.

Al respecto, será determinante que los procuradores de menores investiguen a fondo las transgresiones imputadas a personas menores de 18 años. Es preciso aplicar la alta responsabilidad de ponderar con objetividad y conocimiento real los elementos de cada imputación de delito grave.

Es significativo que la ley recién firmada establezca regulaciones adicionales sobre las operaciones de centros juveniles correccionales para prohibir el confinamiento solitario de un menor transgresor, así como el uso de gas pimienta por parte de los custodios responsables de promover la seguridad de los internos.

El Estado tiene que velar celosamente por el cumplimiento con el trato digno y la rehabilitación de los menores procesados, ya sea en un foro administrativo o penal. Bajo el liderato gubernamental, la sociedad entera tiene que activarse para guiar por caminos fructíferos a la niñez y la juventud de Puerto Rico.