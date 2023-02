Ventajas ambientales y económicas del reciclaje

La actividad de reciclaje en Puerto Rico debe plantearse como una estrategia de protección ambiental y de estímulo económico que reduzca la dependencia de mercados externos para la exportación de materiales que ahora, en vez de reciclarse o reusarse, copan los reducidos vertederos útiles en la isla.

Nuestro país tiene uno de los índices más altos de automóviles: 2.2 vehículos de motor por habitante en una población de 3.2 millones. Ante este hecho, resulta acertada la apertura de Once and For All Tires, LLC, en Yabucoa, por su capacidad para procesar 500 llantas usadas por hora. Esa materia prima debería emplearse en la manufactura de productos de pistas deportivas, parques infantiles y alfombras, entre otros.

Es necesario que iniciativas como la yabucoeña, que surge de una inversión privada de $12.4 millones y un incentivo gubernamental de $5 millones para la creación de empleos, contribuyan a mitigar la emergencia isleña derivada del cúmulo de llantas usadas, con un depósito semanal estimado en 18,000 piezas. Es de conocimiento general que las gomas dejadas a la intemperie provocan peligrosos criaderos de mosquitos y acarrean el riesgo de contaminar terrenos.

Hay apenas un puñado de empresas locales dedicadas al reciclaje en Puerto Rico, a pesar de que el estatuto sobre Cambio Climático dispone reducir en un 60% los desechos depositados en vertederos en siete años. La Ley 70, que data de hace 30 años, provee para que la tasa de reciclaje se eleve, del actual estimado entre 11% y 15%, a 35%.

Urge voluntad política para impulsar iniciativas que posibiliten la economía circular como fundamento del reciclaje y el reúso. El gobierno central y los municipios tienen esa alta responsabilidad. Pero los ciudadanos también pueden proteger el ambiente mediante la modificación de conductas domésticas, empezando por la separación de los plásticos, vidrios y metales del resto de los materiales desechados. Una gestión similar debe incrementarse en el sector privado y el gobierno.

Es preciso también que los objetos reusables no lleguen a los vertederos sino a centros de acopio que encaminen la reutilización o regeneración de productos de nuevo consumo. Es crucial que cada gobierno municipal establezca un plan de reciclaje y reúso que incluso pudiera trabajarse entre varias alcaldías. Hasta el pasado año, solo 42 de los 78 ayuntamientos habían sometido al gobierno central documentación a esos efectos, y menos de 10 tenían programas para reciclar algunos materiales, mayormente de plástico o aluminio.

La educación que mueva a los ciudadanos a cambiar su percepción de lo que considera basura es otro elemento propiciador del reciclaje, así como el uso de residuos vegetales para generar la composta que abone los sembradíos en patios, huertos caseros y fincas agrícolas.

El que el 50% de los materiales que llegan a los centros de acopio no sea reciclable complica la reutilización de plásticos, metales, cartón u otros productos.

En San Sebastián, la fábrica La Pino Inc. utiliza vidrio reciclado desde hace 20 años como parte de su materia prima para fabricar bloques. El país debe crear una amplia industria dedicada al recogido y reciclaje de botellas y otros objetos de cristal.

Promover las bondades del reciclaje en las escuelas, desde el nivel primario hasta el secundario, puede contribuir a superar esa limitación.

La modificación de conductas en el hogar, el trabajo y los espacios recreativos también puede limitar la compra de productos desechables y favorecer los materiales biodegradables. Será crucial el cumplimiento de la Ley 51 que desde el 1 de junio de 2024 prohibirá la venta de platos, vasos, tenedores, cucharas, cuchillos y otros plásticos que contaminan suelos, ríos y playas.

El manejo eficiente de los desperdicios sólidos en los espacios domésticos, comerciales, industriales y gubernamentales puede reducir el alto volumen de materiales que llegan a los vertederos, y frenar la contaminación. Se trata de un paso esencial para el bienestar colectivo en Puerto Rico.