¿Es Puerto Rico reformable?

Durante las pasadas semanas he estado llevando a cabo una profunda reflexión sobre diversos temas en torno al rumbo que lleva mi querida isla de Puerto Rico. Al igual que otros colegas economistas, le he dedicado mucho tiempo y pensamiento a los problemas fiscales y económicos que enfrenta nuestro pueblo. Humildemente, al igual que otros colegas, también he intentado, desde el gobierno y como ciudadano privado, proponer soluciones a los problemas que enfrentamos.

Pese a que persisten retos, sigo viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, y me niego a renunciar a la posibilidad del Puerto Rico que todos merecemos, un lugar con oportunidades y con acceso a calidad de vida, independiente del estrato social de los ciudadanos.

No obstante, los acontecimientos de las últimas semanas me hacen pensar que estamos a punto de desperdiciar la posibilidad real de reformar radicalmente el “modus operandi” de un Puerto Rico que ya no existe. Estoy comenzando a pensar si nuestro querido gobierno y sus instituciones son verdaderamente reformables.

La sociedad puertorriqueña necesita un contrato social que nos posibilite delinear y ejecutar las reformas sociales, políticas y económicas que nos permitan vivir con dignidad, opina Gustavo Vélez.

Algunos estudiosos de los procesos sociales y económicos de la isla, por lo bajo, plantean que posiblemente haga falta un colapso fiscal completo para que se internalice que la realidad actual no es viable. Es decir, mantener una economía y un gobierno operando a base de inyecciones de fondos federales ha creado un estado de inercia que está afectando todos los órdenes de la vida social, política y económica del país. Colectivamente, hemos creado una dependencia emocional al dinero federal y, por ende, no hay incentivo para el cambio.

La última evidencia del estado de negación de la clase política es la renuencia de los alcaldes a aceptar una reorganización municipal para evitar una crisis fiscal mayor en los ayuntamientos.

Como resultado de aferrarnos a un “statu quo” que no es viable, el gobierno y los políticos que lo operan con nuestro dinero, lejos de promover reformas, se están afincando en las mismas conductas que generaron los males que nos llevaron a la quiebra fiscal y económica.

La corrupción genera desconfianza en las instituciones

La corrupción se ha vuelto una normativa que afecta la estabilidad de las instituciones y genera desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno. Los casos de múltiples de funcionarios electos acusados por corrupción (y los que faltan) están minando la confianza colectiva del pueblo hacia su gobierno, y ese mal modelaje puede legitimar estas conductas delictivas. El cinismo y la frustración que esta lacra social está generando puede tener graves consecuencias en la gobernabilidad de Puerto Rico.

La Junta de Supervisión Fiscal ha sido incapaz de reformar a Puerto Rico

Aun con la gravedad de lo que significó la quiebra del propio gobierno en el 2016 y el mandato de la Ley Federal Promesa, desde el 2017 al presente, la Junta de Supervisión (JSF) ha sido incapaz de forzar las reformas estructurales que permitan a Puerto Rico obtener crecimiento económico una vez se acabe el efecto de los fondos federales de reconstrucción, y el propio organismo cese sus funciones. Algunos especulan que será en el 2028, y mi hipótesis es que habrá una segunda quiebra si no se logran las reformas estructurales y se implementa un programa de estrategias de desarrollo económico.

Sin una estrategia económica habrá una segunda ola migratoria

En estos días, el tema de la hemorragia poblacional que ha experimentado Puerto Rico ha vuelto a ser noticia. De 3.8 millones en el 2010, hoy somos 3.1 millones. No hay que ser demógrafo para saber que la isla se está vaciando y se va a acabar de vaciar si no ejecutamos una estrategia de desarrollo para garantizar oportunidades y calidad de vida a la gente. De todos los retos, el poblacional es complejo de resolver porque va a requerir mucha creatividad y voluntad para crear las condiciones para que la población joven y productiva opte por quedarse aquí a vivir. No obstante, hay una inercia a invertir en un buen sistema educativo, en resolver el problema de los permisos para construir casas y en bajar los impuestos.

Hace falta un contrato social

En el 1762, un filósofo francés llamado Jean Jacques Rousseau escribió un libro titulado “El contrato social”. En esta obra, el autor aborda el concepto de la libertad e igualdad del ser humano, dentro de un Estado que se construye a partir de un contrato, de un pacto, fruto de la voluntad general, a fin de asegurar las libertades básicas y la convivencia pacífica. Se especula que el libro de Rousseau inspiró la revolución francesa en el 1789.

La sociedad puertorriqueña necesita pactar dentro de un contrato social que nos posibilite delinear y ejecutar las reformas sociales, políticas y económicas necesarias que nos permitan vivir con dignidad y calidad de vida en un nuevo Puerto Rico.

