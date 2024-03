Diego es un joven de 16 años que se iba desarrollando como cualquier otro adolescente hasta hace varios meses atrás. Los padres empezaron a ver un deterioro en su funcionamiento académico, que pronto empezó a notarse en sus notas. Aunque no era el chico más popular, tenía algunas buenas amistades; pero poco a poco se fue alejando de sus amigos hasta quedarse bastante aislado. Desde hace par de meses, no quiere salir de su cuarto, dice estar preocupado de que lo están siguiendo y le quieren hacer daño. Se la pasa oyendo música para distraerse de voces que le dicen que tenga cuidado porque lo están investigando para formularle cargos, pese a que nunca se ha envuelto en alguna actividad ilegal o criminal. Estas voces, que nadie en su casa puede oír, le causan mucha angustia. Dejó de comer porque piensa que alguien en su casa lo quiere envenenar; solo come comida enlatada. Lo último es que ha dejado de asearse y anda desaliñado por la casa.