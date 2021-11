Los autos de lujo no son sagrados

Confieso que me enteré de la noticia inaudita cuando salió hace una semana. Al principio costaba creerla, pero los comentarios y memes pronto fueron una avalancha tal que ya no permitía dudar su existencia. Lo que había dicho y defendido el gobernador Pedro Pierluisi no solo era tóxico sino vergonzante. Esta emoción le rebasaba y nos cubría, dado que compartíamos sociedad con él. Las declaraciones reportadas las vivía, junto a incontables puertorriqueños, desde las múltiples violencias de su contenido.